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عربي-دولي

بولس: واشنطن تقف إلى جانب الليبيين

Lebanon 24
14-11-2026 | 00:01
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أكد مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، أن قادة من شرق ليبيا وغربها عملوا على مدى أكثر من عام بلا كلل وبحسن نية لدفع مبادرة تاريخية تهدف إلى توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية والقضائية والاقتصادية، تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وطنية طال انتظارها.
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وقال بولس، في بيان له، نشره على حساب في منصة "إكس"، إن الولايات المتحدة إلى جانب شركائها الإقليميين والعرب والدوليين، قدمت ولا تزال تقدم دعما ومساعدات وتطمينات وتشجيعا قويا لهذه العملية الحيوية التي يقودها الليبيون.

وأشار إلى أنه تم تحقيق تقدم كبير بالفعل، بما في ذلك خطوات مهمة نحو التوحيد العسكري والميزاني والانتخابي والقضائي، بما يكمل جهود واشنطن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL).

وأوضح أن الجانبين اتفقا على إطار شامل وواضح حظي بدعم محلي ودولي واسع.

وشدد مسعد بولس على أن الوقت قد حان للتنفيذ الآن، مؤكدا أنه لا يمكن قبول المزيد من التأخير أو الأعذار أو العرقلة.
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