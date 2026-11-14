ضربة مصرية لعصابات الذهب على حدود السودان.. اليكم ما جرى

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شهد ملف العاملين في مجال التنقيب عن بجنوب مصر، المعروفين محلياً باسم "الدهابة"، انفراجة واسعة، إثر توجيهات للرئيس المصري عبدالفتاح ، ترمي إلى معالجة الأزمة من جذورها، والوصول إلى حلول عملية ومستدامة تحفظ حقوق المواطنين المعيشية، وتصون في الوقت ذاته مقدرات الدولة وثرواتها الطبيعية.وتقود الشاملة مؤسسة اتحاد القبائل والعائلات برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، بالتنسيق مع الجهات المعنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.وجاءت هذه الخطوة عقب اجتماع موسع ومكثف ضم ممثلين عن أبناء القبائل والعائلات في مناطق أسوان، وحلايب، وشلاتين، ومرسى علم، إلى جانب ممثلي ، وجهاز مستقبل مصر، وممثلين عن العاملين في التنقيب عن الذهب؛ وذلك لبحث الآليات التنفيذية لإنهاء الأزمة، ووضع خارطة طريق واضحة لتقنين أوضاع المنقبين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي تحت إشراف الدولة.وتستهدف المبادرة صياغة إطار قانوني وتنظيمي متكامل يحدد حقوق العاملين والتزاماتهم بدقة، بما يعالج التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه أبناء المناطق الجنوبية، باعتبار أن نشاط التنقيب عن الذهب يمثل مصدر الرزق الأساسي لشريحة واسعة منهم.