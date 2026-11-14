روبيو: لا حاجة إلى مزيد من العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران

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فيما تراوح الأزمة الأميركية مكانها، حيث لا تظهر أي بوادر تؤشر لقرب انفراجة بين الطرفين، قال الأميركي ماركو روبيو، خلال كلمة أمام جمعية الفيدراليين، إنه لا حاجة لشنّ المزيد من العمليّات العسكرية ضدّ ، لأنّ المعاناة الاقتصادية التي تُلحقها الولايات المتّحدة بها أنهكتها بشدّة بالغة.وأضاف روبيو أنّ النصر يتمثّل في ضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نوويّاً قطّ، كما أقرّ بالمعاناة الاقتصادية التي يعاني منها الأميركيون جرّاء الحرب، والتي رفعت أسعار الوقود، وأثّرت في جميع قطاعات الاقتصاد العالمي تقريباً.في المقابل أفادت هيئة البث بوجود تقديرات بأن الحرب مع إيران لن تندلع في الأسابيع القريبة.وبحسب ما أشارت إليه البث الإسرائيلية، فإن رئيس الأركان يؤيد عملية عسكرية ضد إيران لكن في التوقيت والطريقة المناسبين.