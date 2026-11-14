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عربي-دولي

روبيو: لا حاجة إلى مزيد من العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران

Lebanon 24
14-11-2026 | 01:32
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فيما تراوح الأزمة الأميركية الإيرانية مكانها، حيث لا تظهر أي بوادر تؤشر لقرب انفراجة بين الطرفين، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال كلمة أمام جمعية الفيدراليين، إنه لا حاجة لشنّ المزيد من العمليّات العسكرية ضدّ إيران، لأنّ المعاناة الاقتصادية التي تُلحقها الولايات المتّحدة بها أنهكتها بشدّة بالغة.
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وأضاف روبيو أنّ النصر يتمثّل في ضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نوويّاً قطّ، كما أقرّ بالمعاناة الاقتصادية التي يعاني منها الأميركيون جرّاء الحرب، والتي رفعت أسعار الوقود، وأثّرت في جميع قطاعات الاقتصاد العالمي تقريباً.

في المقابل أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوجود تقديرات بأن الحرب مع إيران لن تندلع في الأسابيع القريبة.

وبحسب ما أشارت إليه البث الإسرائيلية، فإن رئيس الأركان الإسرائيلي يؤيد عملية عسكرية ضد إيران لكن في التوقيت والطريقة المناسبين.
كما ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة قولهم إن رئيس الموساد الإسرائيلي سيعرض معلومات استخباراتية حديثة للإدارة الأميركية بشأن تعميق إيران لمشروعها النووي وتطويرها للصواريخ طويلة المدى على خلفية زيارته إلى واشنطن.

كما ألمحت أيضا إلى أن رئيس الموساد سيدفع باتجاه تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران حيث يؤيد الجيش الإسرائيلي الهجوم بالتعاون مع الولايات المتحدة ولكن ليس في ظل حكومة انتقالية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد، مساء الخميس، أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ضد إيران لمنعها من تهديد الحلفاء والسفن الأميركية.
وأكد ترامب أنه إذا رأى الأمور تسير في اتجاه معاكس فيما يخص تهديدات إيران أو الاتفاق فسيفعل كل ما يلزم وربما الآن.

واعتبر الرئيس الأميركي أن بقاء النظام الإيراني في السلطة عند مغادرته منصبه سيعني هزيمة له.

كما حذر ترامب من أن إيران لن يستمر وجودها طويلاً إذا اغتالت مسؤولاً أميركياً رفيع المستوى.
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