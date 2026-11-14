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عربي-دولي

استطلاع يكشف تحوّلاً في المزاج الأوروبي.. 71% يؤيدون جيشاً موحداً للاتحاد

Lebanon 24
14-11-2026 | 02:17
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استطلاع يكشف تحوّلاً في المزاج الأوروبي.. 71% يؤيدون جيشاً موحداً للاتحاد
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كشف استطلاع حديث أن 71% من الأوروبيين يؤيدون إنشاء جيش موحد تابع للاتحاد الأوروبي، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تراجع موثوقية الالتزام الأميركي بأمن القارة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
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وبحسب تقرير «اتجاهات 2026» الصادر عن مركز «غلوبسيك»، تصدرت رومانيا قائمة الدول المؤيدة بنسبة 82%، تلتها ليتوانيا بـ78% وفرنسا بـ75%، فيما بلغ التأييد 69% في ألمانيا.

ورغم الدعم الواسع لفكرة الجيش الأوروبي، أظهر الاستطلاع تمسك 77% من المشاركين بعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما أيد 78% تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية بالتوازي مع البقاء في الحلف.

وفي مؤشر على تراجع الثقة عبر الأطلسي، اعتبر أكثر من ثلث المشاركين في الدول الأوروبية المشمولة الولايات المتحدة تهديداً أمنياً، لترتفع النسبة إلى نحو النصف في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

وتعكس النتائج تنامي التوجه الأوروبي نحو تعزيز الاستقلال الدفاعي، مع استمرار الرغبة في الحفاظ على التحالف العسكري مع واشنطن.


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