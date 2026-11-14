استطلاع يكشف تحوّلاً في المزاج الأوروبي.. 71% يؤيدون جيشاً موحداً للاتحاد

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كشف استطلاع حديث أن 71% من يؤيدون إنشاء جيش موحد تابع للاتحاد ، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تراجع موثوقية الالتزام الأميركي بأمن القارة واستمرار الحرب الروسية .وبحسب تقرير «اتجاهات 2026» الصادر عن مركز «غلوبسيك»، تصدرت رومانيا قائمة الدول المؤيدة بنسبة 82%، تلتها ليتوانيا بـ78% وفرنسا بـ75%، فيما بلغ التأييد 69% في .ورغم الدعم الواسع لفكرة الجيش الأوروبي، أظهر تمسك 77% من المشاركين بعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما أيد 78% تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية بالتوازي مع البقاء في الحلف.وفي مؤشر على تراجع الثقة عبر الأطلسي، اعتبر أكثر من ثلث المشاركين في المشمولة تهديداً أمنياً، لترتفع النسبة إلى نحو النصف في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.وتعكس النتائج تنامي التوجه الأوروبي نحو تعزيز الدفاعي، مع استمرار الرغبة في الحفاظ على التحالف العسكري مع .