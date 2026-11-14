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عربي-دولي

نصف مليون يورو تكشف قصة بطلة هجمات باريس

Lebanon 24
14-11-2026 | 02:51
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أعلنت جمعية "الحياة لباريس" الفرنسية لضحايا الهجمات الإرهابية أنها جمعت ما يقرب من 500 ألف يورو (ما يعادل 550 ألف دولار) لصالح امرأة ساهمت المعلومات التي قدمتها في مساعدة الشرطة على تعقب المشتبه في كونه العقل المدبر الميداني لهجمات نوفمبر 2015، وعلى إحباط هجوم آخر كان مخططا له.
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وأوضحت الجمعية أن حملة جمع التبرعات لصالح المرأة، التي تعرف بالاسم المستعار "سونيا"، اختتمت عند منتصف ليل الجمعة، وهو اليوم الذي صادف الذكرى الحادية عشرة للهجمات التي نفذها مسلحون وانتحاريون على قاعة باتاكلان وملعب ستاد دو فرانس ومطاعم وحانات، وأسفرت عن مقتل 130 شخصا وإصابة مئات آخرين.

وتعيش "سونيا" منذ تلك الأحداث تحت حماية أمنية مشددة في موقع لم يكشف عنه، مستخدمة هوية جديدة، وسط قيود صارمة تفرض على حياتها الخاصة.

وكان رئيس الجمعية، راثر دينوفو، قد أطلق حملة التبرعات قبل أكثر من عام، بهدف دعمها وتقدير جهودها.

ووفقا لتفاصيل القضية، كانت سونيا، وهي أم تقيم قرب باريس، قد استقبلت قبل الهجمات أحد أقارب عبد الحميد أباعود، الذي صنفه المحققون كعقل مدبر ميداني للهجمات.
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