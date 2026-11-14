نصف مليون يورو تكشف قصة بطلة هجمات باريس

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أعلنت جمعية "الحياة لباريس" لضحايا الهجمات الإرهابية أنها جمعت ما يقرب من 500 ألف (ما يعادل 550 ألف دولار) لصالح امرأة ساهمت المعلومات التي قدمتها في مساعدة الشرطة على تعقب المشتبه في كونه العقل المدبر الميداني لهجمات نوفمبر 2015، وعلى إحباط هجوم آخر كان مخططا له.وأوضحت الجمعية أن حملة جمع التبرعات لصالح المرأة، التي تعرف بالاسم المستعار "سونيا"، اختتمت عند منتصف ليل الجمعة، وهو اليوم الذي صادف الذكرى الحادية عشرة للهجمات التي نفذها مسلحون وانتحاريون على وملعب ستاد دو فرانس ومطاعم وحانات، وأسفرت عن مقتل 130 شخصا وإصابة مئات آخرين.وتعيش "سونيا" منذ تلك الأحداث تحت حماية أمنية مشددة في موقع لم يكشف عنه، مستخدمة هوية جديدة، وسط قيود صارمة تفرض على حياتها الخاصة.وكان رئيس الجمعية، راثر دينوفو، قد أطلق حملة التبرعات قبل أكثر من عام، بهدف دعمها وتقدير جهودها.ووفقا لتفاصيل القضية، كانت سونيا، وهي أم تقيم قرب ، قد استقبلت قبل الهجمات أحد أقارب أباعود، الذي صنفه المحققون كعقل مدبر ميداني للهجمات.