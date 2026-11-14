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عربي-دولي

بولس مشيداً بقرار مصر: تجميد الأصول وقطع التمويل يحرم الإرهابيين من الموارد التي يحتاجونها

Lebanon 24
14-11-2026 | 02:54
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بولس مشيداً بقرار مصر: تجميد الأصول وقطع التمويل يحرم الإرهابيين من الموارد التي يحتاجونها
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أشادت الولايات المتحدة، السبت، بقرار مصر إدراج تنظيم الإخوان بشكل دائم على قائمة الكيانات الإرهابية، مؤكدة وقوفها إلى جانب القاهرة في مواجهة ما وصفته بعنف التنظيم ومحاولاته زعزعة الاستقرار.
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وقال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية، في منشور على منصة "إكس": "تُشيد الولايات المتحدة بمصر لتصنيفها تنظيم الإخوان بشكل دائم ككيان إرهابي".

وأضاف بولس: "إن تجميد الأصول وقطع التمويل يحرم الإرهابيين من الموارد التي يحتاجونها".

وتابع: "ونحن نقف إلى جانب مصر في مواجهة عنف تنظيم الإخوان وزعزعة استقرارها".

وتأتي تصريحات المسؤول الأميركي بعد قرار النيابة العامة المصرية إدراج تنظيم الإخوان نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية، استنادا إلى أحكام قضائية نهائية وباتة بالإدانة.
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