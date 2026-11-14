بين الحرب والاتفاق.. إسرائيل تدرس 3 سيناريوهات لمواجهة إيران

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يواصل الجيش استعداداته لمختلف الاحتمالات بشأن ، واضعاً ثلاثة سيناريوهات على طاولة البحث، تتراوح بين مواجهة عسكرية مباشرة والتوصل إلى اتفاق سياسي برعاية أميركية.وبحسب القناة 13 ، يتضمن السيناريو الأول تعرض والقواعد الأميركية في المنطقة لهجوم إيراني واسع، ما قد يستدعي رداً عسكرياً مشتركاً بين وتل أبيب.أما السيناريو الثاني، الذي يحظى بأفضلية لدى الإسرائيلية، فيتمثل في إطلاق حملة عسكرية أميركية إسرائيلية ضد إيران، قد تستمر أياماً أو أسابيع، وتستهدف مواقع الصواريخ والطائرات المسيّرة والمنشآت النووية، إضافة إلى البنية التحتية وقطاع الطاقة.في المقابل، يقوم السيناريو الثالث على التوصل إلى اتفاق سياسي بين واشنطن وطهران، ينهي المواجهة، وهو خيار تنظر إليه إسرائيل بإيجابية مع احتفاظها بتحفظات أمنية.وفي سياق متصل، نقل التقرير عن معلومات استخباراتية إسرائيلية أن إيران تنتج نحو 50 صاروخاً أرض-أرض شهرياً، بزيادة تقارب 20% عن معدلات سابقة، ما يعزز المخاوف الإسرائيلية من تنامي القدرات الصاروخية .(سكاي نيوز)