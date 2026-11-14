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عربي-دولي

بين الحرب والاتفاق.. إسرائيل تدرس 3 سيناريوهات لمواجهة إيران

Lebanon 24
14-11-2026 | 02:59
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بين الحرب والاتفاق.. إسرائيل تدرس 3 سيناريوهات لمواجهة إيران
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يواصل الجيش الإسرائيلي استعداداته لمختلف الاحتمالات بشأن إيران، واضعاً ثلاثة سيناريوهات على طاولة البحث، تتراوح بين مواجهة عسكرية مباشرة والتوصل إلى اتفاق سياسي برعاية أميركية.
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وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، يتضمن السيناريو الأول تعرض إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة لهجوم إيراني واسع، ما قد يستدعي رداً عسكرياً مشتركاً بين واشنطن وتل أبيب.

أما السيناريو الثاني، الذي يحظى بأفضلية لدى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، فيتمثل في إطلاق حملة عسكرية أميركية إسرائيلية ضد إيران، قد تستمر أياماً أو أسابيع، وتستهدف مواقع الصواريخ والطائرات المسيّرة والمنشآت النووية، إضافة إلى البنية التحتية وقطاع الطاقة.

في المقابل، يقوم السيناريو الثالث على التوصل إلى اتفاق سياسي بين واشنطن وطهران، ينهي المواجهة، وهو خيار تنظر إليه إسرائيل بإيجابية مع احتفاظها بتحفظات أمنية.

وفي سياق متصل، نقل التقرير عن معلومات استخباراتية إسرائيلية أن إيران تنتج نحو 50 صاروخاً أرض-أرض شهرياً، بزيادة تقارب 20% عن معدلات سابقة، ما يعزز المخاوف الإسرائيلية من تنامي القدرات الصاروخية الإيرانية.(سكاي نيوز)



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