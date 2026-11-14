تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الغارات الروسية مستمرة على اوكرانيا.. ضرب منشآت طاقة وموانئ

Lebanon 24
14-11-2026 | 03:07
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الغارات الروسية مستمرة على اوكرانيا.. ضرب منشآت طاقة وموانئ
الغارات الروسية مستمرة على اوكرانيا.. ضرب منشآت طاقة وموانئ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن قواتها ضربت خلال الليلة الماضية بالطائرات المسيرة محطة كهرباء فرعية وسفينة شحن وقاطرتين للسكك الحديدية في أوكرانيا، في حين دمرت دفاعاتها الجوية 29 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة ومياه البحرين الأسود وآزوف.
Advertisement

استهداف الطاقة والموانئ
وذكرت الوزارة في بيان أن قواتها واصلت شن ضربات بالطائرات المسيرة على منشآت الطاقة والبنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية، إضافة إلى السفن المشاركة في نقل المعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وأوضحت أن الضربات أصابت محطة كهرباء فرعية في بلدة بريلوكي بمقاطعة تشيرنيغوف، وهي بحسب البيان تضمن عمل مؤسسات الصناعة العسكرية، إضافة إلى مراكز لوجستية تُستخدم لتخزين المعدات العسكرية، بحسب ما نقلته وكالة تاس الروسية.

ضرب خطوط الإمداد
وأضافت الوزارة أن سفينة شحن كانت تنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا تعرضت للضرب، كما أصابت الضربات قاطرتين للسكك الحديدية قرب محطة ماتفيفكا بمقاطعة زاباروجيه، قالت إنهما كانتا تُستخدمان في نقل بضائع مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.
إسقاط 29 مسيرة
وفي المقابل، أعلنت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة ذاتها فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وتولا وروستوف، وفوق منطقة موسكو وضواحيها، إضافة إلى مياه البحر الأسود وبحر آزوف، وكانت الوزارة قد أعلنت مساء الجمعة تدمير 7 طائرات مسيرة أوكرانية.
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية تعلن قصف أهداف في أوكرانيا بينها منشآت طاقة وجسور
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 13:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الروسية: أوكرانيا حاولت استهداف منشآت للطاقة في منطقة فلاديمير بواسطة طائرات مسيّرة
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 13:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: هجوم واسع يستهدف منشآت الاتصالات والطاقة في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 13:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تواصل استهداف منشآت الطاقة الروسية
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 13:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

أنظمة الدفاع الجوي

البحر الأسود

وزارة الدفاع

الأوكرانية

اوكرانيا

أوكرانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:22 | 2026-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:05 | 2026-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:47 | 2026-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2026-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:09 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:15 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:22 | 2026-11-14
Lebanon24
06:05 | 2026-11-14
Lebanon24
05:47 | 2026-11-14
Lebanon24
05:38 | 2026-11-14
Lebanon24
05:30 | 2026-11-14
Lebanon24
05:08 | 2026-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24