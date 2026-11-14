الغارات الروسية مستمرة على اوكرانيا.. ضرب منشآت طاقة وموانئ

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أعلنت ، السبت، أن قواتها ضربت خلال الليلة الماضية بالطائرات المسيرة محطة كهرباء فرعية وسفينة شحن وقاطرتين للسكك الحديدية في ، في حين دمرت دفاعاتها الجوية 29 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة ومياه البحرين الأسود وآزوف.استهداف الطاقة والموانئوذكرت الوزارة في بيان أن قواتها واصلت شن ضربات بالطائرات المسيرة على منشآت الطاقة والبنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية، إضافة إلى السفن المشاركة في نقل المعدات العسكرية إلى أوكرانيا.وأوضحت أن الضربات أصابت محطة كهرباء فرعية في بلدة بريلوكي بمقاطعة تشيرنيغوف، وهي بحسب البيان تضمن عمل مؤسسات الصناعة العسكرية، إضافة إلى مراكز لوجستية تُستخدم لتخزين المعدات العسكرية، بحسب ما نقلته وكالة تاس الروسية.ضرب خطوط الإمدادوأضافت الوزارة أن سفينة شحن كانت تنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا تعرضت للضرب، كما أصابت الضربات قاطرتين للسكك الحديدية قرب محطة ماتفيفكا بمقاطعة زاباروجيه، قالت إنهما كانتا تُستخدمان في نقل بضائع مخصصة للقوات المسلحة .إسقاط 29 مسيرةوفي المقابل، أعلنت الوزارة أن دمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة ذاتها فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وتولا وروستوف، وفوق منطقة وضواحيها، إضافة إلى مياه وبحر آزوف، وكانت الوزارة قد أعلنت مساء الجمعة تدمير 7 طائرات مسيرة أوكرانية.