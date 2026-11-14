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عربي-دولي

طهران تربط التفتيش النووي بضمانات أمنية.. والوكالة الدولية تحذّر

Lebanon 24
14-11-2026 | 05:08
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طهران تربط التفتيش النووي بضمانات أمنية.. والوكالة الدولية تحذّر
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أكدت إيران أن استئناف عمليات التفتيش على منشآتها النووية لن يكون ممكناً قبل معالجة التداعيات الأمنية للهجمات التي استهدفت تلك المنشآت، في وقت أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها بشأن منشأة لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض في أصفهان.
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وقالت البعثة الإيرانية في فيينا، رداً على تقرير للمدير العام للوكالة رافائيل غروسي، إن الهجمات على المنشآت النووية الخاضعة للرقابة أوجدت ظروفاً استثنائية عطّلت عمليات التفتيش، مشددة على ضرورة معالجة أسباب الأزمة قبل المطالبة باستئناف الرقابة الدولية.

في المقابل، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري، أنها لم تتمكن من تحديد الموقع الدقيق للمنشأة النووية التي أعلنت عنها طهران العام الماضي، أو التحقق من وجود مواد نووية داخلها.

وأوضحت الوكالة أنها لم تتلقَّ معلومات كافية بشأن المنشآت والمواد النووية الإيرانية، باستثناء مفاعل بوشهر، داعية طهران إلى اتخاذ خطوات تقنية وتدريجية تسمح بعودة المفتشين.

وفي سياق متصل، اعتبر مجلس خبراء القيادة الإيراني أن دراسة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية باتت ضرورة، فيما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي رفض بلاده إخراج أي كمية من اليورانيوم المخصب من أراضيها.

من جهته، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيد سعي واشنطن إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معرباً عن أمله في عدم الاضطرار إلى استهداف المزيد من المنشآت الإيرانية.

وتعكس هذه المواقف استمرار الخلاف بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آليات الرقابة، وسط تصاعد التوتر مع واشنطن ومساعٍ دبلوماسية لتجنب تجدد المواجهة العسكرية.
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