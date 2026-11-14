نتنياهو يهدّد مسار التفاوض مع إيران.. تحذيرات من عودة الحرب

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حذّر مسؤولان مطلعان على المفاوضات بين وإيران من احتمال إقدام المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على تنفيذ عملية عسكرية ضد طهران، قد تؤدي إلى استئناف الحرب وتقويض الجهود الدبلوماسية لإنهائها.ونقلت صحيفة "تايمز أوف " عن المسؤولين أن المفاوضين والإيرانيين والوسيط القطري يشعرون بقلق بالغ من تحركات نتنياهو، خشية أن يوافق على عملية عسكرية ضد ، بموافقة الرئيس الأميركي أو من دونها، ما قد يشعل مواجهة واسعة.وبحسب المسؤولين، يتأرجح موقف بين استئناف الضربات العسكرية والتوصل إلى اتفاق، لكنه يميل حالياً إلى الإبقاء على الحصار الأميركي المفروض على الموانئ وتشديد الاقتصادية، بدلاً من العودة إلى القتال.وأشار أحد المسؤولين إلى أن الضغوط الاقتصادية دفعت طهران إلى إبداء استعداد لمناقشة برنامجها عبر الوسطاء القطريين، بعد رفضها ذلك لفترة طويلة.غير أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن شروط الاتفاق، إذ ترفض إيران نقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد، وتقترح بدلاً من ذلك خفض نسبة تخصيبه بحضور مفتشين دوليين.كما تطالب طهران بتخفيف العقوبات والحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت ببنيتها التحتية خلال الحرب، إلى جانب فرض رسوم على عبور بعض السفن مضيق هرمز، وهي مطالب ترفضها .ورغم هذه العقبات، يرى أحد المسؤولين أن التوصل إلى اتفاق نهائي أو مرحلي لا يزال ممكناً، فيما أشار الآخر إلى أن قرار ترامب إبعاد نائبه جيه دي فانس عن الملف أضعف آمال التوصل إلى تسوية.وكشف المسؤول أن فانس كان يشعر بقلق خاص من الاتصالات شبه اليومية التي يجريها نتنياهو مع ترامب لحثّه على استئناف الحرب، معتبراً أن رئيس الوزراء قدّم مراراً تقديرات غير دقيقة بشأن مسار المواجهة ونتائجها.