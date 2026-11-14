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عربي-دولي

نتنياهو يهدّد مسار التفاوض مع إيران.. تحذيرات من عودة الحرب

Lebanon 24
14-11-2026 | 05:38
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نتنياهو يهدّد مسار التفاوض مع إيران.. تحذيرات من عودة الحرب
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حذّر مسؤولان مطلعان على المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران من احتمال إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على تنفيذ عملية عسكرية ضد طهران، قد تؤدي إلى استئناف الحرب وتقويض الجهود الدبلوماسية لإنهائها.
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ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المسؤولين أن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين والوسيط القطري يشعرون بقلق بالغ من تحركات نتنياهو، خشية أن يوافق على عملية عسكرية ضد إيران، بموافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو من دونها، ما قد يشعل مواجهة واسعة.

وبحسب المسؤولين، يتأرجح موقف ترامب بين استئناف الضربات العسكرية والتوصل إلى اتفاق، لكنه يميل حالياً إلى الإبقاء على الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية وتشديد العقوبات الاقتصادية، بدلاً من العودة إلى القتال.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن الضغوط الاقتصادية دفعت طهران إلى إبداء استعداد لمناقشة برنامجها النووي عبر الوسطاء القطريين، بعد رفضها ذلك لفترة طويلة.

غير أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن شروط الاتفاق، إذ ترفض إيران نقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد، وتقترح بدلاً من ذلك خفض نسبة تخصيبه بحضور مفتشين دوليين.

كما تطالب طهران بتخفيف العقوبات والحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت ببنيتها التحتية خلال الحرب، إلى جانب فرض رسوم على عبور بعض السفن مضيق هرمز، وهي مطالب ترفضها واشنطن.

ورغم هذه العقبات، يرى أحد المسؤولين أن التوصل إلى اتفاق نهائي أو مرحلي لا يزال ممكناً، فيما أشار الآخر إلى أن قرار ترامب إبعاد نائبه جيه دي فانس عن الملف أضعف آمال التوصل إلى تسوية.

وكشف المسؤول أن فانس كان يشعر بقلق خاص من الاتصالات شبه اليومية التي يجريها نتنياهو مع ترامب لحثّه على استئناف الحرب، معتبراً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قدّم مراراً تقديرات غير دقيقة بشأن مسار المواجهة ونتائجها.
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