فرنسا تُفرج عن مشتبه بها في محاولة تفجير "بنك أوف أميركا"

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أفرجت السلطات عن شابة بلجيكية تبلغ 24 عاماً، كانت موقوفة للاشتباه بتورطها في محاولة تفجير مقر "بنك أوف أميركا" في أواخر آذار الماضي، مع إخضاعها للرقابة القضائية.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مطلع على القضية أن المشتبه بها واحدة من امرأتين بلجيكيتين سُلّمتا إلى الفرنسي خلال الصيف، بعد صدور مذكرتَي توقيف أوروبيتين بحقهما.وأكد محامي الشابة أنها تنفي علمها بالمخطط، مشيراً إلى أنها لا تملك سوابق قضائية، ولا توجد أدلة تربطها بأيديولوجيا متطرفة.وكانت الشرطة الفرنسية قد أحبطت محاولة تفجير عبوة ناسفة أمام المصرف في آذار الماضي، بعدما جرى تجنيد مراهقين لتنفيذ العملية وتصويرها مقابل مبالغ تراوحت بين 500 وألف .وتشتبه الفرنسية لمكافحة الإرهاب في احتمال ارتباط المخطط بجماعة "حركة أصحاب اليمين الإسلامية" الموالية لإيران، لكنها أكدت أن هذه الصلة لم تُثبت بصورة قاطعة حتى الآن.