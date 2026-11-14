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عربي-دولي

فرنسا تُفرج عن مشتبه بها في محاولة تفجير "بنك أوف أميركا"

Lebanon 24
14-11-2026 | 05:47
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فرنسا تُفرج عن مشتبه بها في محاولة تفجير بنك أوف أميركا
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أفرجت السلطات الفرنسية عن شابة بلجيكية تبلغ 24 عاماً، كانت موقوفة للاشتباه بتورطها في محاولة تفجير مقر "بنك أوف أميركا" في باريس أواخر آذار الماضي، مع إخضاعها للرقابة القضائية.
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مطلع على القضية أن المشتبه بها واحدة من امرأتين بلجيكيتين سُلّمتا إلى القضاء الفرنسي خلال الصيف، بعد صدور مذكرتَي توقيف أوروبيتين بحقهما.

وأكد محامي الشابة أنها تنفي علمها بالمخطط، مشيراً إلى أنها لا تملك سوابق قضائية، ولا توجد أدلة تربطها بأيديولوجيا متطرفة.

وكانت الشرطة الفرنسية قد أحبطت محاولة تفجير عبوة ناسفة أمام المصرف في آذار الماضي، بعدما جرى تجنيد مراهقين لتنفيذ العملية وتصويرها مقابل مبالغ تراوحت بين 500 وألف يورو.

وتشتبه النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في احتمال ارتباط المخطط بجماعة "حركة أصحاب اليمين الإسلامية" الموالية لإيران، لكنها أكدت أن هذه الصلة لم تُثبت بصورة قاطعة حتى الآن.
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