قرب موقع اجتماع ماكرون وقادة أوروبيين.. تفكيك عبوة مشبوهة

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أعلنت السلطات الأيرلندية التعامل مع عبوة يُشتبه بأنها قابلة للانفجار، عُثر عليها بالقرب من موقع مخصص لاجتماع قادة أوروبيين، ما استدعى تدخّل الجهات الأمنية المختصة لتفكيكها.وأثارت الواقعة مخاوف أمنية نظراً إلى قرب موقع العثور على العبوة من مكان الاجتماع، في وقت تتواصل فيه الإجراءات لتحديد طبيعتها وملابسات وجودها في المنطقة.وأوضحت الشرطة الأيرلندية أنها تلقت بلاغاً بعد ظهر الجمعة، 13 تشرين الثاني، عن جسم مشبوه داخل مبنى مكاتب في ساحة ميريون وسط العاصمة دبلن، حيث استُدعيت وحدة تفكيك المتفجرات التابعة للجيش، التي تمكنت من تأمين عبوة بدائية قابلة للانفجار.ويقع المبنى بالقرب من المعرض الوطني الأيرلندي، الذي استضاف مساء الخميس مأدبة عشاء لقادة شاركوا في قمة المجموعة السياسية الأوروبية، بينهم ورئيس الوزراء الكندي مارك .وأكدت الشرطة فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة، من دون توقيت وضع العبوة أو الجهة المسؤولة عنها، فيما شهدت المنطقة إجراءات أمنية مشددة وإغلاقاً لبعض الطرق بالتزامن مع انعقاد القمة.