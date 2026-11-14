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عربي-دولي

عضوية الناتو مقابل دونباس.. زيلينسكي يكشف عن الطرح الأميركي

Lebanon 24
14-11-2026 | 06:22
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عضوية الناتو مقابل دونباس.. زيلينسكي يكشف عن الطرح الأميركي
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كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المفاوضين الأميركيين طرحوا للمرة الأولى إمكانية انسحاب أوكرانيا من منطقة دونباس شرقي البلاد، مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في إطار المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا.
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وقال زيلينسكي، في تصريحات للصحفيين عقب جولة المحادثات الأخيرة مع روسيا في أبوظبي، إن الجانب الأميركي تساءل عن استعداد كييف للانسحاب من دونباس في حال حصولها على عضوية الناتو، مشيراً إلى أن هذه المسألة لم تُطرح سابقاً خلال المفاوضات.

واعتبر أن إثارة هذا الاحتمال تعني عودة ملف عضوية أوكرانيا في الحلف إلى طاولة النقاش، لكنه وصف المحادثات بأنها "صعبة للغاية"، في ظل المواقف الروسية الرافضة لانضمام كييف إلى الناتو.

وجدد زيلينسكي رفض بلاده التنازل عن أراضيها، مؤكداً أنه في حال الحصول على حزمة أمنية شاملة، تتضمن ضمانات دولية وجيشاً أوكرانياً قوياً وممولاً، إلى جانب أموال لإعادة الإعمار، فإنه سيطرح المسألة على الشعب الأوكراني في استفتاء.

وتأتي هذه التصريحات وسط استمرار الخلافات بشأن مستقبل دونباس، إذ تتمسك موسكو بالسيطرة على كامل المنطقة، بما فيها الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان السؤال الأميركي يمثل مقترحاً رسمياً للتسوية، فيما تبقى قضية الأراضي والضمانات الأمنية من أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ شباط 2022.
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