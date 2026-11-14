عضوية الناتو مقابل دونباس.. زيلينسكي يكشف عن الطرح الأميركي

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كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير أن المفاوضين طرحوا للمرة الأولى إمكانية انسحاب من منطقة دونباس شرقي البلاد، مقابل انضمامها إلى " "، في إطار المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب مع .وقال زيلينسكي، في تصريحات للصحفيين عقب جولة المحادثات الأخيرة مع روسيا في أبوظبي، إن الجانب الأميركي تساءل عن استعداد للانسحاب من دونباس في حال حصولها على عضوية الناتو، مشيراً إلى أن هذه المسألة لم تُطرح سابقاً خلال المفاوضات.واعتبر أن إثارة هذا الاحتمال تعني عودة ملف عضوية أوكرانيا في الحلف إلى طاولة ، لكنه وصف المحادثات بأنها "صعبة للغاية"، في ظل المواقف الروسية الرافضة لانضمام كييف إلى الناتو.وجدد زيلينسكي رفض بلاده التنازل عن أراضيها، مؤكداً أنه في حال الحصول على حزمة أمنية شاملة، تتضمن ضمانات دولية وجيشاً أوكرانياً قوياً وممولاً، إلى جانب أموال لإعادة الإعمار، فإنه سيطرح المسألة على الشعب الأوكراني في استفتاء.وتأتي هذه التصريحات وسط استمرار الخلافات بشأن مستقبل دونباس، إذ تتمسك بالسيطرة على كامل المنطقة، بما فيها الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة القوات .ولم يتضح بعد ما إذا كان السؤال الأميركي يمثل مقترحاً رسمياً للتسوية، فيما تبقى قضية الأراضي والضمانات الأمنية من أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ شباط 2022.