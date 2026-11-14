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عربي-دولي

شرطة نيويورك أمام تغيير جذري.. ماذا يخطط ممداني؟

Lebanon 24
14-11-2026 | 07:07
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شرطة نيويورك أمام تغيير جذري.. ماذا يخطط ممداني؟
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يعتزم عمدة نيويورك زهران ممداني تفكيك "مجموعة الاستجابة الاستراتيجية" التابعة لشرطة المدينة، في خطوة تهدف إلى الحد من عسكرة التعامل مع الاحتجاجات، وسط انقسام بشأن تداعيات القرار على الأمن العام وقدرة الشرطة على مواجهة التهديدات الكبرى.
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وأكد ممداني، خلال مؤتمر صحفي الجمعة، أن إدارته تستعد للإعلان عن خطة رسمية لتفكيك الوحدة خلال الأيام المقبلة، تنفيذاً لأحد أبرز وعود حملته الانتخابية، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية السكان وصون حقوقهم الدستورية.

وتتمحور خطة العمدة حول الفصل بين مهام مكافحة الإرهاب والتعامل مع الاحتجاجات والتجمعات السلمية، بعدما أثار الجمع بين المهمتين ضمن وحدة أمنية واحدة انتقادات حقوقية متكررة.

وبحسب موقع "بوليتيكو"، تدرس إدارة ممداني إنشاء قوة مدنية تتولى تهدئة الأوضاع خلال الاحتجاجات، من دون أن تتضح بعد طبيعة هذه القوة أو الجهة التي ستتولى المهام الأمنية الأخرى للوحدة.

وتواجه "مجموعة الاستجابة الاستراتيجية" اتهامات باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، خصوصاً خلال احتجاجات عام 2020 التي أعقبت مقتل جورج فلويد، حين اتُّهم عناصرها باحتجاز أكثر من 100 متظاهر بصورة غير قانونية، قبل أن تتوصل المدينة عام 2023 إلى تسوية قانونية تضمنت دفع تعويضات وفرض قيود على انتشار الوحدة.

في المقابل، يحذر مسؤولون أمنيون سابقون من أن تفكيك المجموعة قد يضعف قدرة شرطة نيويورك على التعامل مع الهجمات الإرهابية وحوادث إطلاق النار الجماعي والاضطرابات الكبرى، نظراً إلى طبيعة التدريب والتجهيزات المتخصصة التي يمتلكها عناصرها.

ويعتزم ممداني أيضاً دعم مشروع قانون "CURB"، الذي يهدف إلى تقييد أساليب تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، في إطار توجه أوسع لإعادة تنظيم العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين.

ويضع هذا التوجه إدارة نيويورك أمام اختبار يتعلق بقدرتها على إصلاح الممارسات الشرطية المثيرة للجدل، مع الحفاظ على الجاهزية الأمنية في واحدة من أكبر المدن الأميركية، بانتظار الكشف عن تفاصيل الخطة والبدائل المقترحة للوحدة.
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