آلاف المدارس تحت التهديد في إيطاليا.. خيوط التحقيق تقود إلى تايوان

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كشفت التحقيقات عن خيوط إلكترونية تقود إلى تايوان، عقب موجة من رسائل التهديد بوجود قنابل استهدفت آلاف المدارس في أنحاء ، وأثارت حالة من الذعر، ما دفع السلطات إلى إخلاء عدد كبير من ونشر فرق أمنية متخصصة.وأظهرت التحقيقات الأولية أن إحدى موجات الرسائل أُرسلت عبر حساب بريد إلكتروني تابع لجامعة "دايه" التايوانية، يُشتبه في تعرضه للاختراق، فيما أشارت معلومات لاحقة إلى استخدام عناوين إلكترونية مرتبطة بالفلبين، من دون تحديد هوية المسؤولين عن الهجمات.وطالت التهديدات نحو 6300 مدرسة في 11 تشرين الثاني، قبل أن تتلقى نحو 1800 مدرسة رسائل جديدة في اليوم التالي، تضمنت مزاعم بوجود عبوات ناسفة داخل المباني.وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية عدم وجود مؤشرات على خطر فعلي، فيما رجحت السلطات أن تكون الرسائل جزءاً من حملة إلكترونية تهدف إلى إثارة الخوف وتعطيل الحياة اليومية.وامتدت التهديدات إلى مدارس في إيرلندا وإيرلندا الشمالية واسكتلندا، وسط تحقيقات أمنية مشتركة لتحديد الجهات المسؤولة.وفي المقابل، أعلنت السلطات التايوانية استعدادها للتعاون مع إيطاليا وتقديم المساعدة التقنية، فيما قررت الحكومة الإيطالية عدم إخلاء المدارس تلقائياً عند تلقي تهديدات جماعية، ما لم تتوافر أدلة ملموسة على وجود خطر حقيقي.