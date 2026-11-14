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عربي-دولي

ترامب يعيد حساباته بشأن إيران.. شرط واحد يمنع الضربة

Lebanon 24
14-11-2026 | 07:49
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كشفت وكالة "رويترز"، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ كبار مستشاريه خلال الأيام الماضية بأنه يدرس الامتناع عن شن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، شرط عدم تعرض الولايات المتحدة لاستفزازات جديدة من طهران أو جماعة الحوثي في اليمن.
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وبحسب المصادر، لم يتخذ ترامب قراراً نهائياً بشأن استئناف العمليات العسكرية، بعدما تلقى إحاطات استخباراتية وعقد اجتماعات مع مستشاري الأمن القومي، في وقت تتباين فيه المواقف داخل إدارته بين مواصلة الضغط الاقتصادي والعودة إلى التصعيد العسكري.

وأشارت المعلومات إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان حثّا ترامب، خلال اتصالات جرت في الأسبوعين الماضيين، على تجنب استئناف الهجمات، من دون أن يقدم الرئيس الأميركي تعهداً نهائياً بهذا الشأن.

وتشير تقييمات استخباراتية أميركية إلى أن العقوبات الاقتصادية والحصار البحري المفروض على إيران يواصلان الضغط على اقتصادها، فيما يُستبعد أن تؤدي ضربات عسكرية إضافية إلى تغيير جوهري في موقف طهران التفاوضي.

وفي المقابل، تواصل القوات الأميركية استعداداتها لاحتمال التصعيد، مع تحرك حاملة طائرات ثالثة نحو المنطقة، بينما تضغط إسرائيل باتجاه تنفيذ حملة عسكرية جديدة ضد إيران.

وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط سياسية داخلية يواجهها ترامب بعد خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، وسط مخاوف من التداعيات الاقتصادية والعسكرية لاستمرار المواجهة مع طهران.
 
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