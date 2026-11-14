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عربي-دولي

"حرب على جبهتين".. نجل نتنياهو يتهم مؤسسات إسرائيلية بالتآمر

Lebanon 24
14-11-2026 | 07:55
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حرب على جبهتين.. نجل نتنياهو يتهم مؤسسات إسرائيلية بالتآمر
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يستعد يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإصدار كتاب جديد يتهم فيه مؤسسات إسرائيلية وجهات خارجية بالتآمر لإطاحة والده من السلطة، في رواية تتحدث عن صراع داخلي وخارجي يستهدف عائلة نتنياهو.
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ويحمل الكتاب عنوان "حرب على جبهتين: صراع إسرائيل من أجل البقاء ضد أعداء الخارج والمخربين في الداخل"، ومن المقرر صدوره في آذار 2027 عن دار "راتباك برس"، على أن تتولى شركة "سايمون آند شوستر" الأميركية توزيعه.

وبحسب الوصف الترويجي للكتاب، يزعم يائير أن جهات داخل القضاء والنيابة العامة والأجهزة الاستخباراتية والقيادة العسكرية ووسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية ممولة من الخارج عملت على إبعاد والده عن الحكم.

ويأتي ذلك في ظل محاكمة بنيامين نتنياهو منذ عام 2020 في ثلاث قضايا فساد تتعلق باتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات ينفيها. وسبق ليائير أن اتهم جهات قضائية وأمنية بمحاولة تنفيذ "انقلاب" ضد والده.

ويتطرق الكتاب أيضاً إلى هجوم السابع من تشرين الأول 2023، إذ يطرح مزاعم عن تحالف بين جماعات متطرفة وشبكات أيديولوجية يسارية تسعى، بحسب روايته، إلى زعزعة استقرار الغرب.

وكان يائير نتنياهو قد أثار جدلاً جديداً عقب الانتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين الأول الماضي، بعدما زعم أن جهات خارجية تدخلت للتأثير في نتائجها ضد والده، من دون تقديم أدلة تثبت تلك الاتهامات.
 
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بنيامين نتنياهو

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يائير نتنياهو

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