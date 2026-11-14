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عربي-دولي

الأردن يترقب الحكم في هجوم كنيسة الكرك.. 5 متهمين و9 قتلى

Lebanon 24
14-11-2026 | 08:08
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الأردن يترقب الحكم في هجوم كنيسة الكرك.. 5 متهمين و9 قتلى
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تترقب الأوساط الأردنية، الأحد، صدور حكم محكمة أمن الدولة في قضية الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، في 23 تشرين الأول الماضي، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين.
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وقال محامي عائلات الضحايا، عامر هلسه، إن المحكمة أنهت جلساتها الثلاث، بعد الاستماع إلى شهادات الشهود ومرافعات النيابة العامة والدفاع، تمهيداً لإصدار الحكم في 15 تشرين الثاني، شرط استكمال تدقيق ملف القضية والأدلة.

ويحاكم في القضية خمسة متهمين، ثلاثة منهم متهمون بتنفيذ الهجوم، واثنان ببيع الأسلحة المستخدمة فيه، فيما تشمل لائحة الاتهام سبع تهم رئيسية، أبرزها القتل العمد لغايات إرهابية، واستخدام الأسلحة والذخائر في أعمال إرهابية، والتآمر لتنفيذ اعتداءات تهدد أمن المجتمع.

وكان مسلحون قد فتحوا النار على المشاركين في مراسم تشييع داخل الكنيسة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية الأردنية من توقيف المتهمين الثلاثة الرئيسيين خلال مداهمة أمنية في 26 تشرين الأول.

وأوضح هلسه أن الحكم المرتقب سيكون قابلاً للطعن أمام محكمة التمييز خلال 30 يوماً من صدوره.
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