خرائط وكاميرات ومخابئ أسلحة.. شبكات روسية سرية تثير قلق أوروبا

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كشفت تحقيقات أمنية أوروبية عن نشاط شبكات سرية يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الروسية، تعمل على تنفيذ عمليات تجسس وتخريب داخل دول أوروبية، باستخدام وسائل تشمل مراقبة المنشآت الحيوية وتخزين الأسلحة والمتفجرات في مخابئ سرية.وبحسب تحقيق نشرته مجلة "دير شبيغل" ، تشير معلومات استخباراتية إلى وجود أربع شبكات تخريب على الأقل تنشط في بتوجيه روسي، مع الاشتباه في دور بارز للاستخبارات العسكرية الروسية "GRU" في إدارة هذه العمليات.وفي ، تمكن المحققون من اكتشاف مخبأ للأسلحة تحت الأرض قرب ، اعتماداً على بيانات جغرافية حصلت عليها السلطات ، وعُثر بداخله على مسدسين صالحين للاستخدام. ويُشتبه في تورط شاب يبلغ 24 عاماً في نقل الأسلحة وإخفائها، إلى جانب ارتباطه بمخططات لاستهداف شركة أوكرانية لخدمات التوصيل.كما كشفت التحقيقات عن توقيف مشتبه بهم في ، وسط شبهات تتعلق بنقل متفجرات واستخدام طائرات مسيّرة معدلة، في إطار أنشطة تثير مخاوف الأوروبية.وتشير التقييمات الأمنية إلى أن هذه الشبكات تعتمد على وسطاء وعناصر محلية لتنفيذ مهام محددة، بما يسمح بإخفاء الجهات التي تقف وراء العمليات وتعقيد التحقيقات.وفي ظل هذه التطورات، حذرت السلطات الألمانية من ارتفاع مستوى التهديدات الهجينة، التي تشمل التجسس والتخريب والهجمات الإلكترونية، وسط مخاوف من اتساع نطاق العمليات السرية المرتبطة بالصراع الروسي الأوكراني إلى عمق القارة الأوروبية.