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عربي-دولي

بينها لبنان.. 18 دولة تدين قصف مجمع ناصر الطبي في غزة

Lebanon 24
14-11-2026 | 08:21
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بينها لبنان.. 18 دولة تدين قصف مجمع ناصر الطبي في غزة
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أدان وزراء خارجية 18 دولة عربية وإسلامية، بينها لبنان، الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المرضى والطواقم الطبية، معتبرين أنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
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وحذّر الوزراء، في بيان مشترك صدر السبت، من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين ومراكز إيواء النازحين يقوّض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في غزة، ويتعارض مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأعرب البيان عن قلق بالغ إزاء استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء والإمدادات الطبية، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء، محذّراً من تفاقم الأوضاع الإنسانية وتهديد حياة الأطفال والرضع بسبب نقص المأوى والخدمات الأساسية.

وطالب الوزراء إسرائيل بالتنفيذ الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ وخطة ترامب وقرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الطبية وإيصال المساعدات بصورة آمنة ومستدامة ومن دون عوائق أو شروط إضافية.

كما دعوا الولايات المتحدة ومجلس السلام إلى تكثيف جهودهما لضمان التزام إسرائيل بالاتفاق ورفع القيود المفروضة على المساعدات، مؤكدين مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لترسيخ وقف إطلاق النار وتخفيف معاناة الفلسطينيين.
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