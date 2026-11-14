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عربي-دولي

لأول مرة منذ 3 سنوات.. وزير باكستاني يزور الهند وسط توتر العلاقات

Lebanon 24
14-11-2026 | 08:28
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لأول مرة منذ 3 سنوات.. وزير باكستاني يزور الهند وسط توتر العلاقات
لأول مرة منذ 3 سنوات.. وزير باكستاني يزور الهند وسط توتر العلاقات photos 0
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تستعد باكستان لإرسال وزير إلى الهند خلال تشرين الثاني الجاري، في أول زيارة من نوعها منذ ثلاث سنوات، في خطوة دبلوماسية لافتة تأتي وسط استمرار التوتر بين البلدين الجارين.
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وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ظل الخلافات السياسية والأمنية بين إسلام آباد ونيودلهي، ولا سيما بشأن إقليم كشمير، الذي يشكل أحد أبرز مصادر التوتر بين القوتين النوويتين.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، السبت، اختيار وزير التغير المناخي والتنسيق البيئي مصدق مسعود مالك لتمثيل البلاد في منتدى الحوار الحضاري لمنظمة شنغهاي للتعاون، المقرر عقده في نيودلهي بين 20 و22 تشرين الثاني.

وستكون الزيارة الأولى لوزير باكستاني إلى الهند منذ مشاركة وزير الخارجية السابق بيلاوال بوتو زرداري في اجتماع للمنظمة بمدينة غوا في أيار 2023.

وتأتي الخطوة بعد المواجهة العسكرية التي استمرت أربعة أيام بين البلدين في أيار 2025، فيما يركز المنتدى المرتقب على تعزيز الحوار الثقافي والتفاهم بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.
 
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