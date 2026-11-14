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عربي-دولي

للمرة الثالثة.. جنوب السودان يؤجل أول انتخابات في تاريخه

Lebanon 24
14-11-2026 | 08:33
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للمرة الثالثة.. جنوب السودان يؤجل أول انتخابات في تاريخه
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أعلنت هيئة الانتخابات في جنوب السودان، السبت، تأجيل أول انتخابات عامة تشهدها البلاد منذ استقلالها عام 2011، للمرة الثالثة، إلى 11 شباط 2027، بعدما كان مقرراً إجراؤها في 22 كانون الأول المقبل، وسط استمرار الأزمات السياسية والأمنية.
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وأكد الأمين العام لهيئة الانتخابات، أهون مالو لويث، قرار التأجيل من دون الكشف عن أسبابه، فيما حدد الجدول الجديد 15 شباط موعداً لإعلان النتائج، على أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين السبت.

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوتر بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار، الذي أُوقف في آذار 2025 ووُضع قيد الإقامة الجبرية، ما أدى إلى تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والمجموعات المسلحة الموالية له.

وتواجه العملية الانتخابية عقبات لوجستية كبيرة، إذ لم تصل المعدات اللازمة سوى إلى مراكز تسجيل الناخبين في عواصم الولايات العشر والمناطق الإدارية الثلاث، من أصل 3161 مركزاً مخصصاً للاقتراع.

وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان قد حذّرت من إجراء الانتخابات في ظل غياب دستور دائم واستمرار الانقسامات السياسية، معتبرة أن المضي فيها من دون تهيئة الظروف المناسبة قد يؤدي إلى اندلاع حرب جديدة.

ويُذكر أن اتفاق السلام الموقع عام 2018 نصّ على تقاسم السلطة بين سلفاكير ومشار وإجراء انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية، إلا أن الخلافات السياسية والأمنية حالت دون تنفيذ هذا الاستحقاق حتى الآن.
 
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