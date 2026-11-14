للمرة الثالثة.. جنوب السودان يؤجل أول انتخابات في تاريخه

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أعلنت هيئة الانتخابات في ، السبت، تأجيل أول انتخابات عامة تشهدها البلاد منذ استقلالها عام 2011، للمرة الثالثة، إلى 11 شباط 2027، بعدما كان مقرراً إجراؤها في 22 كانون الأول المقبل، وسط استمرار الأزمات السياسية والأمنية.وأكد لهيئة الانتخابات، أهون مالو لويث، قرار التأجيل من دون أسبابه، فيما حدد الجدول الجديد 15 شباط موعداً لإعلان النتائج، على أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين السبت.ويأتي القرار في ظل تصاعد التوتر بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق مشار، الذي أُوقف في آذار 2025 ووُضع قيد ، ما أدى إلى تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والمجموعات المسلحة الموالية له.وتواجه العملية عقبات لوجستية كبيرة، إذ لم تصل المعدات اللازمة سوى إلى مراكز تسجيل الناخبين في عواصم الولايات العشر والمناطق الإدارية الثلاث، من أصل 3161 مركزاً مخصصاً للاقتراع.وكانت لحقوق الإنسان في جنوب قد حذّرت من إجراء الانتخابات في ظل غياب دستور دائم واستمرار الانقسامات السياسية، معتبرة أن المضي فيها من دون تهيئة الظروف المناسبة قد يؤدي إلى اندلاع حرب جديدة.ويُذكر أن اتفاق السلام الموقع عام 2018 نصّ على تقاسم السلطة بين سلفاكير ومشار وإجراء انتخابات تنهي ، إلا أن الخلافات السياسية والأمنية حالت دون تنفيذ هذا الاستحقاق حتى الآن.