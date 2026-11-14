تحذير من السفر عبر هذا المطار.. مرضى يموتون داخله!

حذّرت الحكومة مواطنيها، ولا سيما الذين يعانون مشكلات صحية، من السفر عبر مطار الدولي في العاصمة أديس أبابا، بسبب ارتفاع المدينة عن سطح البحر وما قد يترتب عليه من مخاطر صحية.

وقالت النيجيرية، في بيان صادر من العاصمة أبوجا، إن 16 مواطناً نيجيرياً يعانون مشكلات صحية سابقة توفوا خلال العام الحالي أثناء عبورهم عبر أديس أبابا، من دون أن تكشف هوياتهم أو الأسباب المباشرة للوفاة.

وتقع أديس أبابا على ارتفاع 2334 متراً فوق سطح البحر، ما يجعلها واحدة من أعلى العواصم في العالم. ويُعد مطار بولي الدولي مركزاً رئيسياً للرحلات الجوية بين والشرق الأوسط وآسيا، ويستقبل ملايين المسافرين سنوياً.

وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص الذين يعانون أمراضاً في القلب والأوعية الدموية أو مشكلات في الجهاز التنفسي يواجهون مخاطر أكبر عند السفر عبر المدينة، داعية كل من يعاني حالة صحية قد تتفاقم بسبب الارتفاعات الشاهقة إلى توخي الحذر والحصول على إرشادات طبية مناسبة قبل التخطيط لرحلته.

وشددت الخارجية النيجيرية على أن تحذيرها لا يهدف إلى ثني المواطنين عن السفر عبر العاصمة الإثيوبية، بل إلى تنبيه الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية.

لماذا يشكل الارتفاع خطراً على بعض المرضى؟

يؤكد خبراء أن التواجد في مناطق مرتفعة قد يشكل خطراً على الأشخاص المصابين بأمراض القلب والرئة، بسبب انخفاض كثافة الهواء وتراجع كمية الأكسجين التي تصل إلى مجرى .

ووفقاً لجمعية القلب الأميركية، يضطر القلب في هذه الظروف إلى بذل جهد أكبر لتأمين كمية كافية من الأكسجين لأجزاء الجسم المختلفة، وهو ما قد يؤدي أحياناً إلى قصور القلب لدى الأشخاص الذين يعانون مشكلات صحية سابقة.

كما يمكن أن يؤدي انخفاض الأكسجين في المرتفعات إلى أعراض مثل الدوار والتعب وضيق التنفس، حتى لدى الأشخاص الأصحاء، فيما قد تتسبب هذه الأعراض بمضاعفات إضافية لدى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي. (BBC)