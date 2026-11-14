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عربي-دولي

من وزيرستان إلى بلوشستان... الجيش الباكستاني يعلن حصيلة عملياته الأمنية

Lebanon 24
14-11-2026 | 11:49
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من وزيرستان إلى بلوشستان... الجيش الباكستاني يعلن حصيلة عملياته الأمنية
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أعلن الجيش الباكستاني مقتل 24 مسلحاً خلال عمليات أمنية نفذتها قواته في إقليم خيبر بختونخوا، وتحديداً في منطقة شمال وزيرستان، وفي إقليم بلوشستان، فيما قُتل أربعة عسكريين في اشتباكات وهجوم استهدف آليات عسكرية بواسطة طائرات مسيّرة مسلحة.

وبحسب  وكالة "الأناضول" نقلًا عن الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، أسفرت العمليات في مناطق مير علي وداتا خيل والمناطق المحيطة بهما في شمال وزيرستان عن مقتل 16 مسلحاً، بينهم مواطنان أفغانيان، خلال عمليات استهدفت مواقع في علي خيل ومير علي وداتا خيل.

وحدد الجيش هوية القتلى بأنهم أعضاء في مجموعة "فتنة الخوارج"، التي تستخدمها السلطات الباكستانية للإشارة إلى عناصر حركة طالبان باكستان، مشيراً إلى ضبط أسلحة وذخائر في مواقع العمليات.

وقُتل جنديان باكستانيان خلال الاشتباكات، هما هافيلدار عصمت علي، البالغ 43 عاماً، من منطقة صوابي، والجندي عافتاف علي، البالغ 32 عاماً، من منطقة مردان.

وفي عملية منفصلة، قتلت القوات الأمنية ثمانية مسلحين، بينهم انتحاري، في منطقة كولبور بإقليم بلوشستان، خلال عملية نُفذت ليل الجمعة وصباح السبت، كما أعلنت مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وفي تطور آخر، استهدف مسلحون ينتمون إلى مجموعة "فتنة الهندوستان"، وفق التسمية التي أوردها الجيش، آليات عسكرية كانت تنفذ دوريات في بلوشستان باستخدام طائرات مسيّرة مسلحة، ما أدى إلى مقتل الرائد عمر منهاس ناصر، والجندي محمد عدنان خان.

واتهم الجناح الإعلامي للجيش الهند وأجهزة استخبارات وصفها بالمعادية بتقديم دعم مالي للمجموعة وتزويدها بمعدات متطورة، بينها الطائرات المسيّرة، لاستهداف المدنيين وقوات الأمن.

وأكد الجيش استمرار عمليات التمشيط ضمن حملة "عزم استحكام" لمكافحة الإرهاب، التي أقرتها اللجنة الاتحادية العليا في إطار خطة العمل الوطنية، إلى حين القضاء على التهديدات المسلحة.

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