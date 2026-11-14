بعد الفوز الكبير... انقسامات داخل الحزب الديمقراطي بشأن مواجهة ترامب

لم ينجح الفوز الواسع الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي الأميركية في توحيد صفوفهم حول برنامج سياسي واضح للمرحلة المقبلة، إذ برزت خلافات بين المعتدل والجناح التقدمي بشأن كيفية خفض تكاليف المعيشة، وطبيعة التعامل مع الرئيس ، ومدى اعتماد المواجهة السياسية أو التعاون معه خلال العامين المتبقيين من ولايته.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز"، اجتمع الديمقراطيون في مدينة دنفر بولاية كولورادو خلال أول مؤتمر رئيسي للحزب بعد فوزه في انتخابات الثالث من تشرين الثاني، وسط أجواء احتفالية رافقتها مخاوف من إهدار الفرصة التي منحهم إياها الناخبون، إذا لم يتمكنوا من ترجمة انتصارهم إلى نتائج ملموسة.

وكشفت النقاشات عن تباين في الرؤى بين من يدعون إلى تبني برنامج تقدمي أكثر جرأة، ومن يفضلون التوجه نحو الوسط والتركيز على تحقيق نتائج عملية، خصوصاً في ملفات الغذاء والرعاية الصحية والإسكان، في وقت لا يزال يحتفظ بصلاحيات تنفيذية واسعة تتيح له عرقلة جزء كبير من أجندة الديمقراطيين.

ودعا النائب عن ولاية كاليفورنيا رو خانا، وهو من التيار التقدمي ومن الأسماء المحتملة للترشح للرئاسة عام 2028، الحزب إلى التخلي عن ملاحقة الوسط السياسي وتبني برنامج أكثر طموحاً، يشمل الرعاية الصحية الشاملة، وفرض ضريبة على الثروة، ورفع الحد الأدنى الفيدرالي للأجور إلى 25 دولاراً، وإجراء تخفيضات كبيرة في ميزانية ، وإلغاء إدارة الهجرة والجمارك الأميركية.

في المقابل، دعا حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، المنتمي إلى التيار المعتدل والمرشح المحتمل أيضاً للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى تجاوز الاختبارات الأيديولوجية، معتبراً أن الناخبين لا يهتمون بهذه النقاشات بقدر اهتمامهم بقدرة الحزب على تحقيق نتائج فعلية.

ونقلت "رويترز" عن الاستراتيجية الديمقراطية إيلين كامارك قولها إن اتساع الانتصار الانتخابي، الذي شمل الوسطيين والديمقراطيين الجنوبيين والتقدميين واليساريين، يجعل الخلاف حول مستقبل الحزب أمراً متوقعاً.

التعاون مع ترامب أم مواجهته؟

برز أحد أبرز محاور الخلاف خلال المؤتمر في كيفية التعامل مع ترامب، الذي سيبقى في البيت الأبيض لعامين إضافيين، رغم انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين.

ودعا جيمس تالاريكو، أول ديمقراطي يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس منذ عام 1988، إلى التعاون مع الرئيس، قائلاً إن على الديمقراطيين جعل العامين الأخيرين من ولايته الأكثر إنتاجية في تاريخ الرئاسات الأميركية.

ووجد تالاريكو حليفاً له في حاكم ولاية أيوا المنتخب روب ساند، الذي قال إنه شجع الديمقراطيين خلال حملاتهم على التصفيق للجمهوريين، معتبراً أن الحرب الحزبية لن تحقق نتائج، وأن معالجة المشكلات تتطلب العمل المشترك.

لكن هذا التوجه قوبل بمواقف أكثر تشدداً من النائب جيمي راسكين ووزير العدل السابق في إدارة باراك أوباما إريك هولدر، اللذين رفضا تقديم تنازلات لترامب.

وقال راسكين، المتوقع أن يتولى رئاسة اللجنة القضائية في مجلس النواب في كانون الثاني، إنه سيعمل صلاحيات الكونغرس التي تخلى عنها الجمهوريون، وتطبيق الدستور في مواجهة الرئيس.

، حذّر هولدر من أن اللجوء إلى الحذر والسعي وراء التوافق مع من قال إنهم يعملون على تفكيك المؤسسات سيؤدي إلى فشل الحزب.

خفض تكاليف المعيشة في صدارة الأولويات

وعلى الرغم من الخلافات بشأن الوسائل، اتفق معظم المشاركين في المؤتمر على أن الأولوية الأساسية للديمقراطيين تتمثل في خفض تكاليف المعيشة وتحسين ظروف الأسر العاملة.

وردد هذا الموقف زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، الذي يُتوقع أن يصبح رئيساً للمجلس، إلى جانب عدد من الأسماء المطروحة للانتخابات الرئاسية عام 2028، من بينهم شابيرو ووزير النقل السابق بيت بوتيجيج وخانا.

لكن الخلافات ظهرت بشأن كيفية تحقيق هذه الأهداف. فقد تعرض جيفريز لمقاطعة من مجموعة محتجين اتهموه بالتردد في إحداث التغيير، وطالبوا باختيار قيادة تتبنى برنامجاً شعبوياً تقدمياً أكثر وضوحاً.

ودعا خانا والسيناتور كريس فان هولين إلى اعتماد حلول اقتصادية تمولها الحكومة، في وقت برزت فيه أيضاً المنافسة على المناصب القيادية داخل الحزب، بعدما تحدى فان هولين السيناتور المعتدل تشاك شومر على زعامة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

مخاوف من إهدار الانتصار

وسادت المؤتمر مخاوف من أن يهدر الحزب أحد أكبر انتصاراته خلال جيل، إذ حذّر متحدثون من التعامل مع النتيجة باعتبارها تفويضاً سياسياً دائماً، ووصفوها بدلاً من ذلك بأنها فرصة مؤقتة منحها الناخبون للديمقراطيين لمعالجة مشكلات البلاد.

وأشار السيناتور عن ولاية أريزونا روبن غاليغو إلى أن عدداً من الناخبين من أصول لاتينية، ممن صوتوا لترامب عام 2024، دعموا الديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني ولاءً دائماً للحزب.

وقال إن النتيجة لم تكن رسالة تأييد مطلقة للديمقراطيين، بل أشبه بقرض قصير الأجل يتعين عليهم مواصلة تسديده، وإلا فقدوا هذا الدعم.

ووفق التقديرات التي أوردتها "رويترز"، يتجه الديمقراطيون إلى الحصول على ما لا يقل عن 255 مقعداً في مجلس النواب مقابل 169 للجمهوريين، مع بقاء 12 سباقاً من دون حسم. وفي مجلس الشيوخ، يُتوقع أن تبلغ حصتهم 55 مقعداً مقابل 44، مع احتمال فوزهم بمقعد إضافي في ألاسكا بعد استكمال فرز الأصوات.