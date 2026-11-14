نتنياهو يدعو آيزنكوت إلى حوار بلا شروط لتشكيل حكومة وحدة

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دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو غادي آيزنكوت إلى الجلوس للحوار من دون شروط مسبقة، ووضع الخلافات جانباً للتوصّل إلى تفاهمات بشأن أمن إسرائيل ومستقبلها، بما في ذلك ملف التجنيد الإجباري.
وقال نتنياهو إن لقاءه بآيزنكوت عزّز قناعته بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذه المرحلة، داعياً إلى أن تضمّ جميع الأحزاب التي تدعم قيام إسرائيل "كدولة للشعب اليهودي".
واتهم نتنياهو إيران بالعمل على إحياء برنامجها النووي، زاعماً أنها لن تتردّد في استخدام سلاح نووي ضد إسرائيل. ودعا إلى إزالة ما وصفه بـ"التهديد الإيراني الوجودي" "مرة واحدة وإلى الأبد".