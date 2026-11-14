نتنياهو يدعو آيزنكوت إلى حوار بلا شروط لتشكيل حكومة وحدة

دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي إلى الجلوس للحوار من دون شروط مسبقة، ووضع الخلافات جانباً للتوصّل إلى تفاهمات بشأن أمن ومستقبلها، بما في ذلك ملف التجنيد الإجباري.

وقال إن لقاءه بآيزنكوت عزّز قناعته بضرورة تشكيل في هذه المرحلة، داعياً إلى أن تضمّ جميع الأحزاب التي تدعم قيام إسرائيل "كدولة للشعب اليهودي".

واتهم نتنياهو بالعمل على إحياء برنامجها ، زاعماً أنها لن تتردّد في استخدام سلاح نووي ضد إسرائيل. ودعا إلى إزالة ما وصفه بـ"التهديد الوجودي" "مرة واحدة وإلى الأبد".