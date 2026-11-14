عطل يوقف الطيران في أميركا.. والإلغاءات قد تصل إلى 17 ألف رحلة

تواصلت إلغاءات الرحلات وتأخيراتها في المطارات الأميركية، السبت، رغم استئناف الحركة الجوية تدريجياً بعد توقّفها أربع ساعات مساء الجمعة بسبب عطل في أنظمة الاتصالات.

وقال رئيس الفدرالية بيدفورد إنّه تعذّر إعادة جدولة 12 ألف رحلة يوم الجمعة، بينها نحو تسعة آلاف رحلة تجارية وثلاثة آلاف رحلة خاصة. وقدّر إلغاء ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف رحلة من أصل 41 ألفاً كانت مقرّرة السبت.

ورفعت السلطات قرار تعليق الرحلات عند الثامنة والربع مساء الجمعة بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي.

وأوضح وزير النقل أنّ التأخيرات والإلغاءات ستستمرّ إلى حين إعادة جدولة الرحلات وتوزيع الطائرات والطواقم.

وعزت السلطات العطل إلى تقادم أنظمة الاتصالات، ونفت أن يكون ناجماً عن عمل تخريبي. وقال دافي إنّ النظام، الذي لا يزال يعتمد على أسلاك نحاسية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، تعطّل بعدما تجاوز الضغط عليه قدرته التشغيلية.

وجاء العطل غداة طلب دافي من تخصيص 30 مليار دولار لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية. ودعا أعضاء في الكونغرس إلى فتح تحقيق في أسباب الخلل وتقييم قدرة النظام على مواجهة التهديدات السيبرانية.