آيزنكوت يردّ على نتنياهو: دعوة الحوار "مناورة سياسية" والانضمام إلى الحكومة مشروط

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اشترط غادي آيزنكوت قبول بنيامين نتنياهو مبادئه للانضمام إلى حكومة طوارئ، مؤكداً أنه يواصل مساعيه لتشكيلها في أقرب وقت ممكن.
واتهم آيزنكوت نتنياهو بالتحريض وتعميق الانقسام في الوقت الذي يدعو فيه إلى الوحدة، معتبراً أن دعوته إلى التفاوض ليست سوى "مناورة سياسية".
وجاء الردّ بعدما دعا نتنياهو آيزنكوت إلى حوار من دون شروط مسبقة للتوصّل إلى تفاهمات بشأن أمن إسرائيل ومستقبلها، بما في ذلك ملف التجنيد الإجباري. وقال نتنياهو إنّ لقاءه بآيزنكوت عزّز قناعته بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضمّ الأحزاب التي تدعم وجود إسرائيل "كدولة للشعب اليهودي".
وفي سياق تصريحاته، اتهم نتنياهو إيران بالسعي إلى إحياء برنامجها النووي، ودعا إلى إزالة ما وصفه بـ"التهديد الإيراني الوجودي" مرة واحدة وإلى الأبد.