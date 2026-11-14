آيزنكوت يردّ على نتنياهو: دعوة الحوار "مناورة سياسية" والانضمام إلى الحكومة مشروط

اشترط قبول مبادئه للانضمام إلى حكومة طوارئ، مؤكداً أنه يواصل مساعيه لتشكيلها في أقرب وقت ممكن.

Advertisement

واتهم بالتحريض وتعميق الانقسام في الوقت الذي يدعو فيه إلى الوحدة، معتبراً أن دعوته إلى التفاوض ليست سوى "مناورة سياسية".

وقال:" نتنياهو يدرك هزيمته ويحاول عرقلة تشكيل حكومة جديدة".

وجاء الردّ بعدما دعا نتنياهو آيزنكوت إلى حوار من دون شروط مسبقة للتوصّل إلى تفاهمات بشأن أمن ومستقبلها، بما في ذلك ملف التجنيد الإجباري. وقال نتنياهو إنّ لقاءه بآيزنكوت عزّز قناعته بضرورة تشكيل تضمّ الأحزاب التي تدعم وجود إسرائيل "كدولة للشعب اليهودي".

وفي سياق تصريحاته، اتهم نتنياهو بالسعي إلى إحياء برنامجها ، ودعا إلى إزالة ما وصفه بـ"التهديد الوجودي" مرة واحدة وإلى الأبد.