إستونيا تتهم الاستخبارات الروسية بمحاولة تخريب وتغلق حدودها مع موسكو

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اتهمت إستونيا، الأحد، الاستخبارات العسكرية الروسية بالوقوف وراء محاولة تخريب استهدفت شركة "ثريود سيستمز" المتخصصة في الصناعات الدفاعية والطائرات المسيّرة، وأعلنت إغلاق جميع معابرها الحدودية مع روسيا اعتباراً من الأول من كانون الأول.
وقالت السلطات إن المحاولة وقعت فجر السبت، وكان هدفها تفجير منشأة الشركة وإضرام النار فيها، إلا أن التدخل الأمني حال دون وقوع أضرار جسيمة، وأدى إلى توقيف 8 أشخاص من لاتفيا يقيمون في إستونيا.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن المدعية العامة الإستونية أستريد سي تأكيدها الاعتقالات، فيما اتهم رئيس جهاز الأمن الداخلي مارجو بالوسون الاستخبارات العسكرية الروسية "جي آر يو" بالوقوف وراء العملية.
وقال بالوسون: "نعلم أن روسيا تقف وراء ذلك، والأمر لا يتعلق بمجرد اعتقادنا بذلك، بل إنها حقائق".
وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإستوني إغلاق المعابر الحدودية مع روسيا في الأول من كانون الأول.