إستونيا تتهم الاستخبارات الروسية بمحاولة تخريب وتغلق حدودها مع موسكو

اتهمت إستونيا، الأحد، الاستخبارات العسكرية الروسية بالوقوف وراء محاولة تخريب استهدفت شركة "ثريود " المتخصصة في والطائرات المسيّرة، وأعلنت إغلاق جميع معابرها الحدودية مع اعتباراً من الأول من كانون الأول.

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وقالت السلطات إن المحاولة وقعت فجر السبت، وكان هدفها تفجير منشأة الشركة وإضرام النار فيها، إلا أن التدخل الأمني حال دون وقوع أضرار جسيمة، وأدى إلى توقيف 8 أشخاص من يقيمون في إستونيا.

ونقلت وكالة " " عن المدعية العامة الإستونية أستريد سي تأكيدها الاعتقالات، فيما اتهم الداخلي مارجو بالوسون الاستخبارات العسكرية الروسية "جي آر يو" بالوقوف وراء العملية.

وقال بالوسون: "نعلم أن روسيا تقف وراء ذلك، والأمر لا يتعلق بمجرد اعتقادنا بذلك، بل إنها حقائق".

وفي سياق متصل، الإستوني إغلاق المعابر الحدودية مع روسيا في الأول من كانون الأول.