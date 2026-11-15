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عربي-دولي

الرئيس الأوكراني يطالب برفع القيود عن "ستارلينك" قبل الشتاء

Lebanon 24
15-11-2026 | 12:15
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الرئيس الأوكراني يطالب برفع القيود عن ستارلينك قبل الشتاء
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طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، برفع القيود المفروضة على خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في بلاده، قبل حلول الشتاء. 

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وكتب زيلينسكي في قناته على تطبيق "تيلغرام": "نعوّل على رفع هذه القيود، إذ يعتمد قطاع الطاقة الأوكراني قبل فصل الشتاء بشكل مباشر على ذلك"، مشيرًا إلى صدور توجيهات لفرق وزارتي الخارجية والدفاع ومكتب الرئاسة بالتنسيق الوثيق مع الجانب الأمريكي وشركة "سبيس إكس" لتحقيق هذا الهدف.


ومنتصف تشرين الأول الماضي، اشتكت كييف من مشكلات مماثلة عند استخدام منظومة ستارلينك؛ مما أدى إلى إفشال بعض العمليات التي كانت مخططة مسبقًا، فضلًا عن تقليص قدراتها على إسقاط الطائرات المسيّرة النفاثة الروسية.

 ويوم الجمعة الماضي، أعاد رجل الأعمال إيلون ماسك نشر منشور على منصة "إكس"، أشار فيه إلى أن شركته ارتكبت خطأً بإرسال آلاف أجهزة الاستقبال المجانية التابعة لمنظومة "ستارلينك" إلى كييف، وتحمل تكاليف صيانتها وتشغيلها بملايين الدولارات شهريًا في بداية المواجهة الروسية الأوكرانية.

وأوضح ماسك أن منظومة الأقمار الصناعية "ستارلينك" لا تُستخدم في العمليات القتالية، وإنما لأغراض دفاعية ومدنية، مشيرًا إلى أن منظومة "ستارشيلد"، وهي نسخة من النظام السابق، مملوكة للحكومة الأميركية وتخضع لسيطرتها، وأن أي قيود تُفرض عليها يحددها الجيش الأميركي، وفي نهاية المطاف الرئيس الأميركي.

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