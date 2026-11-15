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عربي-دولي

الجيش اليمني: نفّذنا 906 عمليات استهداف ضد الحوثيين

Lebanon 24
15-11-2026 | 12:21
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الجيش اليمني: نفّذنا 906 عمليات استهداف ضد الحوثيين
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قال متحدث القوات المسلحة اليمنية إن الجيش اليمني نفذ 906 عمليات استهداف ضد الحوثيين منها 41 غارة جوية، و18 بالطيران المسيّر، و90 بالراجمات، و757 بمدفعية الميدان، طالت مواقع الحوثيين وتجمعاتها وتحصيناتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات.

وأضاف أن العمليات أسفرت عن تحييد 201 من عناصر وقيادات ميدانية حوثية، وتدمير وإعطاب 121 آلية ومعدة عسكرية تابعة للجماعة.

وأشار إلى أنه على الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، واصلت القوات المسلحة اليمنية "أداء مهامها والتعامل مع هجمات المليشيا وتحركاتها".

ولفت إلى أن إعادة تموضع وانتشار الوحدات المتمركزة هناك "جاء في ضوء إعادة تهيئة لمسرح العمليات وفقاً لتقديرات الموقف العملياتي، وبما يتوافق مع التهديدات القائمة، وترتيب الأولويات، ويضمن فك الحصار عن تعز وحماية المدنيين".

وقال إن القوات المسلحة تواصل أداء مهامها في جبهات مأرب والجوف، وتعز وبقية محاور القتال، بمساندة من المقاومة الشعبية.

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