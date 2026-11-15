حاملة طائرات أميركية جديدة إلى المنطقة... إليكم التفاصيل

تستعد حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس ثيودور روزفلت" للانضمام إلى القوات الأميركية المنتشرة في غدًا الاثنين، بحسب ما أوردته صحيفة " تايمز"، في تحرك يأتي وسط تصاعد التوتر مع ، ويعزز الوجود البحري الأميركي في المنطقة.

من سان دييغو إلى الشرق الأوسط

يذكر أن روزفلت قد غادرت قاعدتها البحرية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا في 27 أيلول الماضي، وبدأت رحلة عبر المحيط الهادئ قبل أن تتجه إلى غرب المحيط، حيث شاركت في مناورات "كين سورد 27" مع القوات اليابانية، التي اختُتمت في 29 تشرين الأول.

ووصلت مجموعة الحاملة إلى سنغافورة في 6 تشرين الثاني، في محطة توقفت خلالها بالميناء، قبل أن تستأنف رحلتها في 8 و9 تشرين الثاني عبر مضيق ملقا باتجاه المحيط الهندي، وصولًا إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية، وفق المعهد البحري الأميركي USNI News.

مصير " "

ومن المقرر أن تحل "يو إس إس ثيودور روزفلت" بدلًا من مجموعة "جورج واشنطن"، الموجودة في المنطقة منذ 19 آب.

وتوجد حاليًا حاملتا الطائرات "جورج واشنطن" و"جورج إتش دبليو بوش" ضمن الانتشار الأميركي في المنطقة، فيما يظل غير محسوم ما إذا كانت واشنطن ستُبقي على الحاملات الثلاث معًا لفترة، أم ستغادر "جورج واشنطن" بعد وصول "روزفلت".

مجموعة قتالية

تضم مجموعة روزفلت القتالية الجناح الجوي الحادي عشر، والطراد الصاروخي "يو إس إس تشوسين"، والمدمرتين "يو إس إس بول هاميلتون" و"يو إس إس ديكاتور". وتوفر هذه المجموعة قدرات جوية وبحرية متعددة، تشمل الطائرات المقاتلة والإنذار المبكر والحرب الإلكترونية، إلى جانب أنظمة الدفاع الصاروخي والقدرات الهجومية للسفن المرافقة.

تأتي هذه التحركات ضمن إعادة انتشار للقوات البحرية الأميركية في المنطقة، بما يمنح القيادة العسكرية خيارات إضافية في ظل استمرار التوتر مع .