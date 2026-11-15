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عربي-دولي

بعد إلغاء وتأجيل 20 ألف رحلة.. وزير النقل الأميركي يحدد موعد عودة حركة الطيران إلى طبيعتها

Lebanon 24
15-11-2026 | 13:30
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بعد إلغاء وتأجيل 20 ألف رحلة.. وزير النقل الأميركي يحدد موعد عودة حركة الطيران إلى طبيعتها
بعد إلغاء وتأجيل 20 ألف رحلة.. وزير النقل الأميركي يحدد موعد عودة حركة الطيران إلى طبيعتها photos 0
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أعلن وزير النقل الأميركي شون دافي أن حركة السفر الجوي في الولايات المتحدة ستعود إلى طبيعتها بالكامل بحلول يوم غد، بعد اضطراب استمر نحو 5 ساعات في نظام الطيران الأميركي، وأدى إلى إلغاء وتأجيل أكثر من 20 ألف رحلة منذ يوم الجمعة.

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وقال دافي إن حركة الطيران ستشهد تحسناً خلال اليوم، على أن تنتهي الاضطرابات بالكامل "بنهاية اليوم أو بنهاية الغد".

وأوضح أن السلطات عطّلت قدرة 69 جهاز توجيه في المجال الجوي الوطني على بث البيانات، فيما يخضع الجهاز الذي يجري التحقيق في الواقعة المرتبطة به للفحص داخل مختبر تابع للشركة المصنّعة في ولاية فلوريدا، بمشاركة فرق من إدارة الطيران الفيدرالية وجهات إنفاذ القانون.

وأكد الوزير أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على تعرض النظام لهجوم إلكتروني، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة. كما دعا إلى تخصيص 50 مليار دولار لتحديث أنظمة الطيران والاتصالات، إلى جانب 12.5 مليار دولار سبق أن أقرّها الكونغرس.

ولفت إلى أن التمويل المقرّ سابقاً يشمل تحديث الرادارات والاتصالات اللاسلكية وأنظمة أخرى، لكنه لا يكفي لإنشاء شبكة اتصالات جديدة بالكامل. وأشار إلى أن الوزارة أعدّت تصميماً لهذه الشبكة، موضحاً أن تنفيذها قد يستغرق حتى نهاية عام 2028 أو الربع الأول من عام 2029، في حال تأمين التمويل المطلوب.

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