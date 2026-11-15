الإمارات تُدين تجدد الهجوم الإيراني على البحرين

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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة "تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف مملكة البحرين الشقيقة، بالطائرات المسيّرة".
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وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن "هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين وتهديداً لأمنها واستقرارها.ط
وجددت الوزارة "تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها".