الإمارات تُدين تجدد الهجوم الإيراني على البحرين

أدانت "تجدد الهجوم العدواني الذي استهدف مملكة الشقيقة، بالطائرات المسيّرة".

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، في بيان لها، أن "هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين وتهديداً لأمنها واستقرارها.ط



وجددت الوزارة "تضامن الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها".



