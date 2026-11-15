تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الإمارات تُدين تجدد الهجوم الإيراني على البحرين

Lebanon 24
15-11-2026 | 13:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الإمارات تُدين تجدد الهجوم الإيراني على البحرين
الإمارات تُدين تجدد الهجوم الإيراني على البحرين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة "تجدد الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف مملكة البحرين الشقيقة، بالطائرات المسيّرة".

Advertisement

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن "هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين وتهديداً لأمنها واستقرارها.ط 

وجددت الوزارة "تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها".

مواضيع ذات صلة
الخارجية الإماراتية تُدين تجدد الهجوم الإيراني العدواني على البحرين
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 03:20:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تُدين العمل الإرهابي الذي أدى لمقتل فرد أمن أردني
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 03:20:19 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة الإمارات تُدين بشدة محاولة جماعة الحوثي استهداف عدد من المناطق في السعودية بصواريخ باليستية
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 03:20:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تدين هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد في السعودية
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 03:20:19 Lebanon 24 Lebanon 24

دولة الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة

وأكدت وزارة الخارجية

الإمارات العربية

العربية المتحدة

وزارة الخارجية

دولة الإمارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:47 | 2026-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:44 | 2026-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-11-15
Lebanon24
16:47 | 2026-11-15
Lebanon24
16:44 | 2026-11-15
Lebanon24
16:40 | 2026-11-15
Lebanon24
16:30 | 2026-11-15
Lebanon24
16:14 | 2026-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24