أشعلت التوتر بين الزيدي وحزب الله.. ماذا نعرف عن جرف الصخر؟

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فقد استعر الخلاف بين الجانبين على خلفية تأكيد الحكومة تورط هذا الفصيل المسلح في ملف تهريب . لترد متهمة حكومة الزيدي بتلفيق هذا الملف من أجل "ابتزازها والضغط عليها لتسليم سلاحها". طفت خلال الأيام الماضية منطقة "جرف الصخر" بمحافظ بابل وسط إلى الواجهة، وسط التوترات التي التهبت بين رئيس الحكومة علي الزيدي وكتائب .فقد استعر الخلاف بين الجانبين على خلفية تأكيد الحكومة تورط هذا الفصيل المسلح في ملف تهريب . لترد متهمة حكومة الزيدي بتلفيق هذا الملف من أجل "ابتزازها والضغط عليها لتسليم سلاحها".

لكن على ضفاف هذا الخلاف الذي يوشي باحتمال التصعيد والمواجهة، أعيد استذكار ملف النزوح والتهجير الذي شهدته جرف الصخر خلال الحرب على داعش.



موجات نزوح واسعة

ففي أكتوبر من العام 2014 شهدت جرف الصخر موجات نزوح واسعة، ضمن ما عرف آنذاك ب "مناطق القتل" في إشارة إلى المواجهات التي اندلعت بين الجيش والفصائل المسلحة والميليشيات من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى.



فقد "هجّر نحو 83 ألفا من السكان غالبيتهم العظمى من السنة بيوتهم في المنطقة الريفية حول العاصمة وفقا لتقديرات لجنة الانقاذ الدولية وهي إحدى الجماعات العاملة في مجال الإغاثة" حسب تقرير سابق لوكالة .