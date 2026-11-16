أشعلت التوتر بين الزيدي وحزب الله.. ماذا نعرف عن جرف الصخر؟

طفت خلال الأيام الماضية منطقة "جرف الصخر" بمحافظ بابل وسط العراق
إلى الواجهة، وسط التوترات التي التهبت بين رئيس الحكومة علي الزيدي وكتائب حزب الله
.
فقد استعر الخلاف بين الجانبين على خلفية تأكيد الحكومة العراقية
تورط هذا الفصيل المسلح في ملف تهريب النفط
. لترد الكتائب
متهمة حكومة الزيدي بتلفيق هذا الملف من أجل "ابتزازها والضغط عليها لتسليم سلاحها".
لكن على ضفاف هذا الخلاف الذي يوشي باحتمال التصعيد والمواجهة، أعيد استذكار ملف النزوح والتهجير الذي شهدته جرف الصخر خلال الحرب على داعش.
موجات نزوح واسعة
ففي أكتوبر من العام 2014 شهدت جرف الصخر موجات نزوح واسعة، ضمن ما عرف آنذاك ب "مناطق القتل" في إشارة إلى المواجهات التي اندلعت بين الجيش العراقي
والفصائل المسلحة والميليشيات من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى.
فقد "هجّر نحو 83 ألفا من السكان غالبيتهم العظمى من السنة بيوتهم في المنطقة الريفية حول العاصمة بغداد
وفقا لتقديرات لجنة الانقاذ الدولية وهي إحدى الجماعات العاملة في مجال الإغاثة" حسب تقرير سابق لوكالة رويترز
.
وحول هذا النزوح آنذاك الأراضي الزراعية التي عاش فيها الشيعة والسنة فيما مضى جنبا إلى جنب إلى أرض حرام تسيطر عليها الميليشيات والفصائل المسلحة.
أعمال انتقامية"
فيما أكد مسؤول رفيع بوزارة الدفاع العراقية حينها أن "الميليشيات تحاول تغيير الطبيعة السكانية.. وتقوم بأعمال انتقامية وأصبحت خارج نطاق السيطرة.. لم يعد في مقدور الجيش كبح جماحها.، وفق ما نقلت رويترز.
لكن حتى بعد هزيمة داعش في 2017، لم تعد الأغلبية العظمى من النازحين
إلى جرف الصخر، بحسب عدة تقارير دولية وأممية.