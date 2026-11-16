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عربي-دولي

في تايلاند.. حريق يودي بحياة 11 ويصيب 16

Lebanon 24
16-11-2026 | 01:38
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في تايلاند.. حريق يودي بحياة 11 ويصيب 16
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اندلع حريق في مبنى تجاري مكوّن من أربع طبقات في جزيرة بوكيت السياحية في تايلاند فجر اليوم، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 16، وفق ما ذكرت الشرطة، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وقال شرطي من منطقة باتونغ في بوكيت لوكالة "فرانس برس" :"إن الحريق اندلع قرابة الساعة 3,30 فجر الاثنين (20,30 بتوقيت غرينتش الأحد) في مبنى تجاري يضم مطعما ووحدات سكنية مؤجرة".

أضاف الشرطي طالبا عدم كشف اسمه كونه غير مخول التحدث إلى وسائل الإعلام :"أن عناصر الإطفاء احتاجوا إلى ساعتين للسيطرة على الحريق وعثروا على 11 قتيلا من بينهم مواطنون من تايلاند وبورما"، مشيرا إلى أن "سبب الحريق قيد التحقيق".

وقال :"إن 16 شخصا تلقوا العلاج في المستشفى جراء استنشاق الدخان وإصابات ناجمة عن الزجاج المتكسر".
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