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عربي-دولي

فقدت ساقيها.. نائبة تغادر المستشفى إثر تعرّضها لصدم متعمد بسيارة

Lebanon 24
16-11-2026 | 01:48
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فقدت ساقيها.. نائبة تغادر المستشفى إثر تعرّضها لصدم متعمد بسيارة
فقدت ساقيها.. نائبة تغادر المستشفى إثر تعرّضها لصدم متعمد بسيارة photos 0
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غادرت النائبة الاسترالية هيلين هينز المستشفى اليوم الاثنين بعد أن فقدت ساقيها إثر صدم عمد بسيارة في تشرين الأول الماضي ، وأعربت عن امتنانها للرعاية الطبية التي تلقتها.
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وتعرّضت النائبة المستقلة هيلين هينز في 19 تشرين الأول لحادث متعمد بسيارة عندما كانت أمام مكتبها في بلدة وانغاراتا الريفية، ما أدى إلى إصابات بالغة استدعت بتر ساقيها.

وأعلن مستشفى ألفريد في ملبورن أن هينز البالغة 65 عاما، غادرت المستشفى بعد أربعة أسابيع من نقلها جوا إلى لتلقي العلاج بشكل طارئ.

وقالت هينز في بيان "يسعدني جدا أن أؤكد أنني انتقلت إلى مرحلة إعادة التأهيل في رحلة التعافي التي سأواصلها في ملبورن".

واتهمت الشرطة رجلا في الثالثة والأربعين من عمره بصدم النائبة عمدا.

وأثار الهجوم موجة من التساؤلات في بلد قلما يشهد أعمال عنف ذات دوافع سياسية، لكنه يسجل، وفق بيانات الشرطة، ارتفاعا مطردا في التهديدات التي تستهدف النواب.(أ.ف.ب)


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