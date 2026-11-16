تعطل حركة المرور على جسر القرم إثر هجوم أوكراني

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أفادت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، بأن حركة المرور على جسر القرم، الذي يربط بين وشبه القرم تعطلت إثر هجوم .وقالت وسائل إعلام روسية إن حركة المرور على جسر القرم تعطلت جراء هجوم أوكراني، من دون أن توضح طبيعة الهجوم وما إذا كان نتيجة هجمات صاروخية أو بالطائرات المسيرة، كما لم يتم تحديد مدى الأضرار التي لحقت بالجسر.من ناحية ثانية، نقلت "فرانس برس" عن مسؤول محلي قوله إن أوكرانيا قصفت الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.وكتب المسؤول المحلي أكسيونوف على تطبيق تلغرام "قصف العدو جسر القرم. بسبب ذلك، ستكون حركة السيارات محدودة عليه حتى منتصف النهار على الأرجح".وذكرت وكالة الأنباء "شينخوا"، في خبر عاجل، عن وسائل إعلام روسية قولها "جسر القرم يتعرض لاستهداف وتعليق حركة المرور عليه".وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت في وقت سابق، نقلا عن ، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 1336 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود خلال الليل.بالمقابل، أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن ضربات مسيراتها استهدفت ليلا سفينة شحن كانت متجهة إلى ميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا وقاطرة في منطقة زابوريجيا.