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عربي-دولي

تعطل حركة المرور على جسر القرم إثر هجوم أوكراني

Lebanon 24
16-11-2026 | 02:29
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تعطل حركة المرور على جسر القرم إثر هجوم أوكراني
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أفادت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، بأن حركة المرور على جسر القرم، الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم تعطلت إثر هجوم أوكرانيا.
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وقالت وسائل إعلام روسية إن حركة المرور على جسر القرم تعطلت جراء هجوم أوكراني، من دون أن توضح طبيعة الهجوم وما إذا كان نتيجة هجمات صاروخية أو بالطائرات المسيرة، كما لم يتم تحديد مدى الأضرار التي لحقت بالجسر.

من ناحية ثانية، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" عن مسؤول محلي قوله إن أوكرانيا قصفت الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وكتب المسؤول المحلي سيرغي أكسيونوف على تطبيق تلغرام "قصف العدو جسر القرم. بسبب ذلك، ستكون حركة السيارات محدودة عليه حتى منتصف النهار على الأرجح".

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، في خبر عاجل، عن وسائل إعلام روسية قولها "جسر القرم يتعرض لاستهداف وتعليق حركة المرور عليه".

وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت في وقت سابق، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 1336 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود خلال الليل.

بالمقابل، أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن ضربات مسيراتها استهدفت ليلا سفينة شحن كانت متجهة إلى ميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا وقاطرة في منطقة زابوريجيا.
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