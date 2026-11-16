كالاس: نثمن بقاء سوريا خارج الصراع ونؤكد دعمها

ثمن الاتحاد الاوروبي بقاء خارج الصراع الدائر في المنطقة إثر الحرب بين وأميركا. وقالت كايا كالاس، ممثلة السياسة الخارجية في قبيل اجتماع في بروكسيل اليوم الاثنين: "نتطلع للارتقاء بعلاقتنا مع سوريا إلى المستوى ذاته الذي نتمتع به مع شركائنا في منطقة ".

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كما أضافت أن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون بمستهل اجتماعهم في سبل "الارتقاء بالعلاقاتن مع سوريا إلى مستوى جديد". وأردفت كالاس للصحفيين لدى وصولها إلى مقر الاجتماع، " ندرك تماماً أن سوريا تحتاج إلى استثمارات كبيرة، كما تحتاج إلى الدعم من أجل بناء مؤسساتها وتنفيذ الإصلاحات". وتابعت "لقد زرت سوريا قبل نحو شهر، وشاهدت حجم الدمار الموجود هناك".



عودة اللاجئين السوريين

إلى ذلك، شددت على أهمية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهمن للمساهمة في إعادة بناء البلاد".



لكنها استدركت قائلة "في الوقت نفسه، لا بد من توفير الظروف المناسبة لعودتهم". وختمت مؤكدة أن "استقرار سوريا يصب أيضاً في مصلحة الاتحاد الأوروبي، وفي مصلحة المنطقة بأسرها".