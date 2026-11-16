كالاس: نثمن بقاء سوريا خارج الصراع ونؤكد دعمها

ثمن الاتحاد الاوروبي بقاء سوريا
خارج الصراع الدائر في المنطقة إثر الحرب بين إيران
وأميركا. وقالت كايا كالاس، ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
قبيل اجتماع في بروكسيل اليوم الاثنين: "نتطلع للارتقاء بعلاقتنا مع سوريا إلى المستوى ذاته الذي نتمتع به مع شركائنا في منطقة البحر المتوسط
".
كما أضافت أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي
سيبحثون بمستهل اجتماعهم في بروكسل
سبل "الارتقاء بالعلاقاتن مع سوريا إلى مستوى جديد". وأردفت كالاس للصحفيين لدى وصولها إلى مقر الاجتماع، " ندرك تماماً أن سوريا تحتاج إلى استثمارات كبيرة، كما تحتاج إلى الدعم من أجل بناء مؤسساتها وتنفيذ الإصلاحات". وتابعت "لقد زرت سوريا قبل نحو شهر، وشاهدت حجم الدمار الموجود هناك".
عودة اللاجئين السوريين
إلى ذلك، شددت على أهمية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهمن للمساهمة في إعادة بناء البلاد".
لكنها استدركت قائلة "في الوقت نفسه، لا بد من توفير الظروف المناسبة لعودتهم". وختمت مؤكدة أن "استقرار سوريا يصب أيضاً في مصلحة الاتحاد الأوروبي، وفي مصلحة المنطقة بأسرها".
وكانت كالاس زارت دمشق
في ايلول الماضي، مؤكدة أن استقرار سوريا "جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا
".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان علق في شباط 2025 عدداً من العقوبات
في قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية، قبل أن يقرر في مايو من العام نفسه رفع العقوبات الاقتصاديةعن سوريا، مع الإبقاء على بعض التدابير التي تستند إلى اعتبارات أمنية، من بينها حظر الأسلحة وقيود على بعض السلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، إلى جانب العقوبات على أشخاص وكيانات مرتبطة بالنظام السابق وانتهاكات حقوق الإنسان.