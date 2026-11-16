تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مسؤول إيراني: طهران لن تسمح بتفتيش مواقعها النووية المتضررة قبل انتهاء الحرب

Lebanon 24
16-11-2026 | 03:08
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مسؤول إيراني: طهران لن تسمح بتفتيش مواقعها النووية المتضررة قبل انتهاء الحرب
مسؤول إيراني: طهران لن تسمح بتفتيش مواقعها النووية المتضررة قبل انتهاء الحرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد مسؤول إيراني رفيع ان طهران لن تسمح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة منشآتها النووية المتضررة إلا بعد انتهاء حرب الشرق الأوسط وتلبية الولايات المتحدة لشروطها.
Advertisement

جاءت التصريحات بعد أيام على دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران لاتّخاذ خطوات تتيح استئناف عمليات التفتيش المُعلقة منذ حرب الأيام الاثني عشر مع إسرائيل عندما استهدفت الولايات المتحدة كذلك مواقع نووية إيرانية.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي في مقابلة متلفزة بُثّت ليل الأحد "لن نتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى المنشآت قبل تلبية شروط إيران وانتهاء الحرب بشكل دائم".

تعرّضت المنشآت النووية الإيرانية للاستهداف مجددا أثناء حرب الشرق الأوسط التي اندلعت في 28 شباط عندما أدت ضربات أميركية إسرائيلية إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وزار مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة بوشهر النووية في أيلول الماضي لكن لم يُسمح لهم بالوصول إلى مواقع أخرى تعرّضت للقصف بينها فوردو ونطنز وأصفهان.

واعتبر غريب آبادي بأن طلب الوكالة تفتيش المنشآت المتضررة "يهدف على الأرجح لتقييم مدى فاعلية الأسلحة الأميركية".(أ.ف.ب)

مواضيع ذات صلة
إيران تعرض السماح بتفتيش منشآتها النووية المتضررة مقابل تخفيف العقوبات
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 14:30:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: لدينا منشآت نووية تعرضت لأضرار ولا يوجد بروتوكول يتيح تفتيش المنشآت المتضررة
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 14:30:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لا يمكن أن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي وأسعار النفط ستنهار بمجرد انتهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 14:30:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيراني كبير لرويترز: لن يتم مناقشة المقترح النووي قبل تلبية المطالب السبعة
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 14:30:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وزير الخارجية الإيراني

نائب وزير الخارجية

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

الشرق الأوسط

الإيرانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:19 | 2026-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:55 | 2026-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:31 | 2026-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:19 | 2026-11-16
Lebanon24
07:07 | 2026-11-16
Lebanon24
06:55 | 2026-11-16
Lebanon24
06:31 | 2026-11-16
Lebanon24
06:30 | 2026-11-16
Lebanon24
06:17 | 2026-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24