مسؤول إيراني: طهران لن تسمح بتفتيش مواقعها النووية المتضررة قبل انتهاء الحرب

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أكد مسؤول إيراني رفيع ان لن تسمح لمفتشي بزيارة منشآتها النووية المتضررة إلا بعد انتهاء حرب وتلبية لشروطها.جاءت التصريحات بعد أيام على دعوة لاتّخاذ خطوات تتيح استئناف عمليات التفتيش المُعلقة منذ حرب الأيام الاثني عشر مع عندما استهدفت الولايات المتحدة كذلك مواقع نووية إيرانية.وقال نائب كاظم غريب آبادي في مقابلة متلفزة بُثّت ليل الأحد "لن نتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى المنشآت قبل تلبية شروط إيران وانتهاء الحرب بشكل دائم".تعرّضت المنشآت النووية للاستهداف مجددا أثناء حرب الشرق الأوسط التي اندلعت في 28 شباط عندما أدت ضربات أميركية إسرائيلية إلى مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.وزار مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة بوشهر النووية في أيلول الماضي لكن لم يُسمح لهم بالوصول إلى مواقع أخرى تعرّضت للقصف بينها فوردو ونطنز وأصفهان.واعتبر غريب آبادي بأن طلب الوكالة تفتيش المنشآت المتضررة "يهدف على الأرجح لتقييم مدى فاعلية الأسلحة الأميركية".(أ.ف.ب)