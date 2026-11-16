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عربي-دولي

ترامب يلوح بخيار الحسم في إيران.. هذا ما نشره

Lebanon 24
16-11-2026 | 03:48
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 أيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوة أطلقها سيناتور جمهوري لمواصلة المواجهة وعدم التراجع أمام طهران.
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إذ وصف ترامب مقالاً سياسياً للسيناتور تيم شييهي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مونتانا، نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأنه جدير بالقراءة، في إشارة إلى تأييده للطرح الذي يدعو إلى عدم التراجع في المواجهة مع إيران، رغم التكلفة السياسية والعسكرية للحرب.

كما أعاد ترامب إبراز المقال عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، مرفقاً إياه بعبارة "A must read"، أي "قراءة لا بد منها"، في موقف يعكس دعمه للرسالة السياسية التي يتبناها شييهي بشأن ضرورة مواصلة الضغط على طهران وعدم السماح لها بالخروج من المواجهة وهي أكثر قوة.
وحمل المقال عنوان "إذا كنت تعتقد أن الحرب غير شعبية، فانتظر حتى ترى الهزيمة" (If You Think War Is Unpopular, Wait Till You See Defeat)، تحت عنوان فرعي يلخص فكرته: "درس ترامب من إيران.. التاريخ غالباً ما ينصف القرارات الصعبة التي تُفرض ثمناً سياسياً".

"الحرب غير شعبية"
إلى ذلك، يطرح شييهي في مقاله حجة سياسية واستراتيجية مفادها أن عدم شعبية الحرب لا يعني بالضرورة أن قرار خوضها خاطئ، وأن الخسائر السياسية الناجمة عن التراجع أو الهزيمة قد تكون أكبر بكثير من كلفة الاستمرار في المواجهة.

فيما يستند السيناتور الجمهوري إلى تجربة الرئيس الأميركي الأسبق هاري ترومان خلال الحرب الكورية عام 1950، عندما اجتاحت القوات الشيوعية الكورية الشمالية كوريا الجنوبية، ما دفع واشنطن إلى التدخل العسكري لمنع سقوط شبه الجزيرة بأكملها تحت الحكم الشيوعي. ويقول إن الأميركيين لم يكونوا يريدون حرباً جديدة، بعدما أنهكتهم الحرب العالمية الثانية، وكانوا يفضلون التركيز على القضايا الداخلية، لكن ترومان اتخذ قرار إرسال القوات الأميركية رغم عدم شعبيته.
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