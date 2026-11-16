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نشرت صحيفة "هآرتس" تقريراً جديداً تناول واقع انتشار الجيش داخل الأراضي ، كاشفةً عن تزايد التململ في صفوف الجنود النظاميين والاحتياط، في ظل غياب تهديدات أمنية واضحة واستمرار العمليات العسكرية من دون أفق سياسي محدد.وبحسب الصحيفة، ترى القيادة السياسية الإسرائيلية أن السيطرة على المواقع الأمامية والمنطقة العازلة والقرى المجاورة تشكّل ضمانة لأمن المستوطنات الشمالية، فيما يعتبر جنود وضباط أن استمرار الانتشار العسكري في منطقة هادئة نسبياً يؤدي إلى افتعال أنشطة أمنية واحتكاكات مع السكان المحليين، بما قد يخلق تهديدات جديدة بدلاً من احتوائها.ونقلت "هآرتس" عن قائد إسرائيلي خدم مؤخراً في أن القوات تعمل أحياناً على تضخيم أحداث ميدانية لتبرير وجودها، رغم غياب تهديدات وشيكة، مشيراً إلى أن هذا الواقع يضعف دافعية الجنود ويثير تساؤلات بشأن جدوى المهمة.وأشارت الصحيفة إلى تنامي قناعة داخل المؤسسة الأمنية بأن السيطرة العسكرية لا يمكن أن تشكّل بديلاً عن التسوية السياسية، محذّرةً من تحوّل الانتشار الإسرائيلي إلى استنزاف طويل الأمد، خصوصاً في ظل غياب مفاوضات جدية مع السلطة السورية الجديدة أو خطة واضحة للانسحاب.وفي هذا السياق، لفت التقرير إلى تباين التقديرات الإسرائيلية بشأن الرئيس السوري أحمد ، إذ تتعامل القيادة العسكرية الشمالية بحذر مع توجهاته، بينما ترى جهات استخباراتية إمكانية الاستفادة من مساعيه لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار وبناء تفاهمات أمنية محدودة.وذكرت "هآرتس" أن دمشق أرسلت إشارات بشأن رغبتها في تحسين علاقاتها الإقليمية، بالتزامن مع إجراءات أمنية لإحباط تهريب أسلحة إيرانية إلى ، بينها ضبط صواريخ "غراد" كانت متجهة إلى " "، إلا أن هذه المؤشرات لم تلقَ تجاوباً سياسياً إسرائيلياً واضحاً، وفق الصحيفة.ميدانياً، نقل التقرير شهادات لجنود احتياط وصفوا انتشارهم في سوريا بأنه عبء عسكري يستهلك الموارد، مشيرين إلى أن عمليات البحث عن الأسلحة تنتهي أحياناً بالعثور على بنادق صيد تقليدية، فيما تؤدي الإنذارات الأمنية المتكررة إلى استنفارات يتبيّن لاحقاً أنها غير مبررة.وكشفت الصحيفة عن اعتماد القوات الإسرائيلية أساليب تشمل المداهمات الليلية وتفتيش المنازل واستجواب السكان واعتقال بعضهم، إلى جانب فرض قيود على حركة المزارعين والرعاة في ريف القنيطرة.وحذّر ضباط من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تصاعد العداء تجاه القوات الإسرائيلية وظهور مجموعات مقاومة محلية.كذلك، أورد التقرير شهادات عن تراجع الانضباط العسكري ومشكلات في الرقابة الميدانية، فضلاً عن محاولات نشطاء إسرائيليين من اليمين المتطرف التسلل إلى الأراضي السورية لإقامة بؤر استيطانية، ما يثير مخاوف السكان من نوايا إسرائيلية للبقاء الدائم.وفي جانب آخر، أشارت "هآرتس" إلى قضايا تهريب أسلحة وذخائر من سوريا إلى ، تورّط فيها عناصر عسكريون، وفق لوائح اتهام وأحكام قضائية.وخلص التقرير إلى أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في سوريا، من دون تسوية سياسية أو أهداف واضحة، قد يحوّل منطقة تتسم بهدوء نسبي إلى ساحة توتر واستنزاف أمني وعسكري طويل الأمد.