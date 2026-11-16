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وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، لـ"العربية"، إن أوروبا تسعى إلى معالجة التحديات المرتبطة بإيران من جذورها، عبر مسار دبلوماسي فعال ومستدام، بعيداً عن التصعيد العسكري.



وأوضح أن التعاون مع والإقليمية شهد تطوراً إيجابياً خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن التنسيق شمل اجتماعات ومشاورات تناولت أمن المنطقة والتطورات المرتبطة بإيران. أكدت أن أي تسوية مع يجب ألا تقتصر على ملفها أو ضمان الملاحة في مضيق هرمز، بل ينبغي أن تشمل أيضاً برنامجها للصواريخ الباليستية وشبكة وكلائها في المنطقة.وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، لـ"العربية"، إن أوروبا تسعى إلى معالجة التحديات المرتبطة بإيران من جذورها، عبر مسار دبلوماسي فعال ومستدام، بعيداً عن التصعيد العسكري.وأوضح أن التعاون مع والإقليمية شهد تطوراً إيجابياً خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن التنسيق شمل اجتماعات ومشاورات تناولت أمن المنطقة والتطورات المرتبطة بإيران.





وأوضح أن المحادثات تناولت عدداً من ، وفي مقدمتها التطورات المتعلقة بإسرائيل وفلسطين، إلى جانب التحديات الأمنية المرتبطة بإيران.



وأضاف أن هذا التعاون استمر على هامش اجتماعات مجموعة السبع في باريس الأسبوع الماضي، مؤكداً حرص الدول الأوروبية على مواصلة الحوار والتنسيق مع شركائها في المنطقة.



وقال إن الرسالة المشتركة لهذه الأطراف تقوم على ضرورة تجنب التصعيد العسكري مع إيران، والعمل بدلاً من ذلك على إطلاق مسار دبلوماسي قوي وفعال وقابل للاستمرار. وكشف كونفافرو عن اجتماع عُقد في إسطنبول قبل أسابيع، جمع دول الترويكا الأوروبية، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، مع أربع دول إقليمية هي ومصر وباكستان وتركيا.وأوضح أن المحادثات تناولت عدداً من ، وفي مقدمتها التطورات المتعلقة بإسرائيل وفلسطين، إلى جانب التحديات الأمنية المرتبطة بإيران.وأضاف أن هذا التعاون استمر على هامش اجتماعات مجموعة السبع في باريس الأسبوع الماضي، مؤكداً حرص الدول الأوروبية على مواصلة الحوار والتنسيق مع شركائها في المنطقة.وقال إن الرسالة المشتركة لهذه الأطراف تقوم على ضرورة تجنب التصعيد العسكري مع إيران، والعمل بدلاً من ذلك على إطلاق مسار دبلوماسي قوي وفعال وقابل للاستمرار.

وشدد المتحدث الفرنسي على أن الجهود الدبلوماسية يجب ألا تقتصر على إعادة فتح مضيق هرمز بصورة دائمة، أو خفض المخاطر التي تواجه حركة الملاحة عبره.



وأوضح أن الهدف الأوسع يتمثل في معالجة أسباب التوتر مع إيران، عبر خطوات متدرجة تشمل منعها من امتلاك سلاح نووي، والتعامل مع برنامجها للصواريخ الباليستية وشبكة وكلائها الإقليميين.



وأشار إلى وبريطانيا وألمانيا تمتلك خبرة خاصة في التعامل مع هذه الملفات، بحكم انخراطها السابق في المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي والتحديات الأمنية المرتبطة به. (العربية)