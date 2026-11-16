حذر رئيس الأميركي كيفن وارش، الاثنين، من أن التقنيات الناشئة، وفي مقدمتها ، قد تؤدي إلى تفشي البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وقال وارش، في تصريحات معدة لإلقائها خلال مؤتمر نظمه الاحتياطي في سان حول الذكاء الاصطناعي، إن هذه التكنولوجيا ستترك تأثيرا كبيرا على الاقتصاد، لكن نتائجها المحتملة تتراوح بين تسارع النمو وتوزيع مكاسبه على نطاق واسع، وحدوث اضطرابات اقتصادية إذا جاءت عوائد الاستثمارات دون التوقعات.وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي، الذي يطلق عليه تسمية "الذكاء الفائق"، تماشيا مع المصطلح الذي اقترحه الرئيس الأميركي ، قد يختلف عن التقنيات السابقة بقدرته على "تعزيز توليد الأفكار بصورة هائلة".وأوضح وورش أن السيناريو الأكثر تفاؤلا يتمثل في زيادة الإنتاجية وتحقيق مكاسب اقتصادية يستفيد منها العاملون وأصحاب رؤوس الأموال على نطاق واسع.وأضاف: "في هذه الحالة، يرتفع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بصورة مستدامة فوق متوسطه طويل الأجل، وتظل قريبة من مستوى التوظيف الكامل".وفي المقابل، حذر من أن المخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا، بما فيها ارتفاع البطالة واستخدام الذكاء الاصطناعي من جانب "جهات خبيثة"، قد تكون "شديدة الاضطراب وباهظة التكلفة اقتصاديا".وأكد أن الاحتياطي الفيدرالي يسعى إلى الاستعداد لمختلف السيناريوهات، من خلال جمع خبراء في الذكاء الاصطناعي لدراسة انعكاسات التكنولوجيا على الاقتصاد وعمل البنوك المركزية.وقال: "مهمتنا هي الاستعداد لكل ما قد يحدث لاحقا"، مشددا على أن دور البنك المركزي لا يتمثل في تأييد التكنولوجيا أو معارضتها.وأضاف: "مسؤوليتنا هي إدراك أن الانتشار الواسع لهذه التكنولوجيا سيؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد، مع تداعيات مهمة على السياسة النقدية مستقبلا"، موضحا أن الأسئلة الأساسية تتعلق بحجم هذا التأثير ونطاقه وتوقيته. (روسيا اليوم)