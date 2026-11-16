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كشف تحقيق لصحيفة "الغارديان" أن الجيش نقل نحو 3.5 ملايين صورة لفلسطينيين إلى خوادم شركة "أمازون" الأميركية، لاستخدام تقنيات والتعرف على الوجوه في عمليات المراقبة داخل والضفة الغربية.واستند التحقيق إلى وثائق مسرّبة وشهادات مصادر عسكرية، أظهرت أن الصور نُقلت مطلع عام 2024 إلى مركز بيانات تابع لأمازون قرب ، بالتزامن مع العمليات العسكرية في غزة.وبحسب التحقيق، تولّى نقل الصور قسم عسكري يُعرف باسم "رولينغ ستون"، يدير قواعد بيانات تضم معلومات شخصية لفلسطينيين، بهدف الاستفادة من خدمة "ريكوغنيشن" التابعة لأمازون، والمتخصصة في تحليل الصور والتعرف على الوجوه.وكشفت الوثائق أن جنوداً إسرائيليين عملوا داخل مكاتب أمازون في تل أبيب خلال الأشهر الأولى من عام 2024، لبحث توظيف خدمات الحوسبة السحابية في تطوير أنظمة التعرف على الوجوه المستخدمة في غزة.وأشار التحقيق إلى جمع الجيش الإسرائيلي صوراً لفلسطينيين أثناء عبورهم الحواجز العسكرية، خصوصاً ، قبل إخضاعها للتحليل والمطابقة مع قواعد البيانات العسكرية، من دون التأكد مما إذا كانت الصور المنقولة إلى أمازون قد جُمعت جميعها بهذه الطريقة.وأوضح أن التعاون يندرج ضمن مشروع "نيمبوس"، وهو اتفاق بمليارات الدولارات أُبرم عام 2021، بمشاركة شركتي "أمازون" و" "، لتوفير خدمات الحوسبة السحابية للمؤسسات الحكومية والعسكرية الإسرائيلية.في المقابل، أكدت "أمازون ويب سيرفيسز" أنها لا تطّلع على طبيعة بيانات عملائها أو العمليات التي ينفذونها عبر خدماتها، فيما امتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على احتياجاته العملياتية.ويثير التحقيق تساؤلات بشأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المراقبة العسكرية، وحماية البيانات الشخصية للفلسطينيين، ومسؤولية شركات التكنولوجيا عن استخدام خدماتها في النزاعات المسلحة.