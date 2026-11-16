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دخلت الاحتجاجات التي تشهدها على خط الجدل السياسي بشأن الهجرة في ، بعدما تحوّلت إلى مادة يستند إليها اليمين الياباني للتحذير من تداعيات توسيع استقبال المهاجرين.ويستحضر معارضو الهجرة في اليابان مشاهد الاضطرابات بوصفها مثالاً على المخاطر التي يرون أنها قد ترافق سياسات الانفتاح على الوافدين، في محاولة لربط الداخلي حول الهجرة بالتوترات الاجتماعية والأمنية في .ويأتي هذا الجدل في وقت تواجه فيه اليابان تحديات ديموغرافية واقتصادية متزايدة، أبرزها شيخوخة السكان وتراجع أعداد المواليد ونقص اليد العاملة في عدد من القطاعات، ما يعزز النقاش بشأن الحاجة إلى العمالة الأجنبية.وفي المقابل، يثير توسيع استقبال الأجانب انقساماً سياسياً واجتماعياً بين من يعتبره ضرورة اقتصادية، ومن يخشى انعكاساته على الهوية الوطنية والتماسك الاجتماعي.وتكشف الاستعانة بالمشهد الفرنسي عن اتساع تأثير التطورات الأوروبية في النقاش الياباني بشأن الهجرة، رغم اختلاف الظروف السياسية والاجتماعية بين البلدين.