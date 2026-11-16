تفتح الأميركي فصلاً جديداً من المواجهة التكنولوجية مع ، عبر تشديد القيود على وصول الشركات إلى رقائق الأميركية المتطورة، في خطوة تستهدف إغلاق ثغرة سمحت لبكين بالاستفادة من قدرات الحوسبة الأميركية عبر مراكز بيانات خارج أراضيها.

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وبحسب تقرير لصحيفة "The New York Times"، تتجه إلى توسيع نطاق الرقابة على استخدام أشباه الموصلات المتطورة، بعدما تبيّن أن القيود المفروضة على تصدير الرقائق إلى الصين لم تمنع الشركات الصينية من الوصول إلى قدراتها التقنية بطرق غير مباشرة.

وتكمن الثغرة في اعتماد بعض الشركات على استئجار خدمات الحوسبة السحابية من مراكز بيانات موجودة في دول أخرى، بدلاً من شراء الرقائق ونقلها إلى الصين. وبهذه الطريقة، تستطيع الشركات تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي وتطويرها باستخدام معالجات أميركية متقدمة، من دون أن تدخل هذه المعدات الأراضي الصينية فعلياً.

وتسعى الإجراءات الأميركية الجديدة إلى معالجة هذا المسار، من خلال تشديد الرقابة على الجهات التي توفر خدمات الحوسبة المتطورة، والتحقق من هوية المستفيدين النهائيين منها، بما يحدّ من قدرة الشركات الخاضعة للقيود على الالتفاف على ضوابط التصدير.

وتبرز دول جنوب شرق في هذا الملف، نظراً إلى توسع الاستثمارات في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية فيها، ما جعلها وجهة للشركات التي تبحث عن قدرات حوسبة ضخمة خارج الصين.

ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على منع وصول الرقائق إلى الشركات الصينية، بل تمتد إلى محاولة ضبط استخدام التكنولوجيا الأميركية أينما وُجدت، وهو ما يعكس تحولاً في السياسة الأميركية من مراقبة حركة المعدات إلى مراقبة المستفيدين من قدراتها.

وتثير هذه السياسة تساؤلات بشأن انعكاساتها على الشركات الأميركية العاملة في قطاع أشباه الموصلات، وفي مقدمتها "إنفيديا"، التي تعتمد على الأسواق العالمية لتوسيع مبيعاتها، بينما تواجه ضغوطاً متزايدة للامتثال لاعتبارات الأميركي.

كما تضع القيود الجديدة شركات الحوسبة السحابية ومشغّلي مراكز البيانات أمام مسؤوليات إضافية، خصوصاً في ما يتعلق بالتدقيق في طبيعة العملاء والجهات التي تستخدم خدماتها، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف الامتثال وتعقيد الاستثمارات التكنولوجية العابرة للحدود.

وتأتي هذه التطورات في مرحلة حساسة من العلاقات الأميركية الصينية، حيث تتداخل المنافسة التجارية مع الحسابات الأمنية والاستراتيجية، فيما أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أبرز ميادين التنافس بين القوتين.

وتكشف الخطوة الأميركية أن الصراع لم يعد محصوراً في امتلاك الرقائق المتطورة، بل بات يشمل القدرة على الوصول إليها واستخدامها، حتى من خارج الحدود الصينية، ما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيداً من القيود التكنولوجية بين واشنطن وبكين.

