أكد أن الجيش والأسطول البحري والقوات الجوفضائية والقوات النووية تشكّل الحلفاء الأساسيين لروسيا، في ظل ما وصفه بتزايد تعقيدات الأوضاع الدولية.

وقال ، في مقابلة مع أندريه كوندراشوف لصالح وكالة "تاس" ومؤسسة التلفزيون والإذاعة الحكومية الروسية (VGTRK)، إن العالم أصبح أكثر تعقيدًا، مضيفًا: "كان لدينا حليفان، الجيش والأسطول، أما اليوم فأصبح لدينا أيضًا القوات الجوفضائية، وبالطبع القوات النووية".

ويأتي تصريح لافروف استحضارًا لمقولة تاريخية تُنسب إلى الروسي ألكسندر الثالث، اعتبر فيها أن لروسيا حليفين أساسيين فقط هما جيشها وأسطولها البحري.