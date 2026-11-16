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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الجيش والأسطول البحري والقوات الجوفضائية والقوات النووية تشكّل الحلفاء الأساسيين لروسيا، في ظل ما وصفه بتزايد تعقيدات الأوضاع الدولية.
وقال لافروف، في مقابلة مع أندريه كوندراشوف لصالح وكالة "تاس" ومؤسسة التلفزيون والإذاعة الحكومية الروسية (VGTRK)، إن العالم أصبح أكثر تعقيدًا، مضيفًا: "كان لدينا حليفان، الجيش والأسطول، أما اليوم فأصبح لدينا أيضًا القوات الجوفضائية، وبالطبع القوات النووية".
ويأتي تصريح لافروف استحضارًا لمقولة تاريخية تُنسب إلى الإمبراطور الروسي ألكسندر الثالث، اعتبر فيها أن لروسيا حليفين أساسيين فقط هما جيشها وأسطولها البحري.