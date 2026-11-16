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وطالت الاضطرابات خدمات مصارف "تشيس" و"بنك أوف أميركا" و"كابيتال وان" و" "، إضافة إلى تطبيق "زيل" المتخصص في تحويل الأموال.وبحسب موقع "Downdetector" المعني برصد الأعطال، تجاوز عدد البلاغات المتعلقة بمشكلات خدمات "تشيس" 3300 بلاغ، فيما سُجل نحو 1400 بلاغ لكل من "بنك أوف أميركا" و" ".وأبلغ مستخدمون عن عدم تمكنهم من الاطلاع على بيانات مصرفية أساسية، بينها أرصدة حساباتهم، إلى جانب مواجهة صعوبات في تشغيل التطبيقات وإتمام عدد من العمليات المصرفية.وفي تعليق على المشكلة، أوضح متحدث باسم بنك "تشيس" أن عطلاً تقنياً أدى إلى تأخر إنجاز بعض المعاملات مقارنة بالوقت المعتاد، مشدداً على أن العملاء ما زالوا قادرين على الوصول إلى حساباتهم وأموالهم.وأضاف أن البنك يعمل على معالجة الخلل ، فيما أكد المشكلة عبر حساب الدعم الخاص به على منصة "إكس"، داعياً المستخدمين إلى إعادة المحاولة لاحقاً، ومقدماً اعتذاره عن الإزعاج الذي تسببت به الاضطرابات.ولم تتضح حتى الآن الأسباب التي أدت إلى تعطل الخدمات المصرفية، في وقت تأتي فيه هذه الحادثة بعد أيام من اضطرابات واسعة طالت خدمات شركة " "، وأثرت في لدى عدد من المؤسسات الحكومية والشركات لأكثر من 24 ساعة.