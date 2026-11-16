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أخطرت القوات بهدم 65 شقة سكنية وفيلا في مدينة جنوبي ، رغم حصول المباني على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، ما يهدد عشرات العائلات بفقدان منازلها.وأوضح رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري أن الإخطارات تشمل عمارتين سكنيتين، تضمان 25 و40 شقة، إضافة إلى فيلا، وتقع قرب دائرة السير ومنطقة بئر المحجر شمال غربي المدينة.وأشار إلى أن تبرر قرارات الهدم بقرب المباني من الشارع الاستيطاني رقم 35، معتبراً أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي بحق سكان الخليل، لافتاً إلى أن بعض الإخطارات تمنح أصحابها مهلة أسبوع.وتكمن خطورة الخطوة الإسرائيلية في أن المباني المستهدفة تقع ضمن المنطقة المصنفة "أ"، التي يفترض أن تخضع للسيطرة الإدارية والأمنية الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو، بخلاف عمليات الهدم التي تنفذها إسرائيل عادة في المناطق المصنفة "ج" بذريعة البناء من دون ترخيص.وتأتي الإخطارات بعد عملية عسكرية إسرائيلية استمرت نحو عشرة أيام في الخليل، عقب هجوم وقع في 23 تشرين الأول الماضي وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين، وشهدت المدينة خلال العملية عمليات هدم واسعة طالت منشآت سكنية وتجارية وصناعية.، وصف عضو بلدية الخليل معمر العويوي الإخطارات بأنها تصعيد خطير يهدد الاستقرار السكني والاجتماعي والاقتصادي لعشرات العائلات.وأكدت البلدية أنها تتابع الملف قانونياً بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة، داعية المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل لوقف تنفيذ قرارات الهدم.